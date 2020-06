Steppin’ Out opent 15e winkel op het Gelderlandplein in Amsterdam

Zaterdag 6 juni werd de 15e winkel van Steppin’ Out geopend. In het moderne winkelcentrum ‘Gelderlandplein’ te Amsterdam past het concept van Steppin’ Out perfect.

Hoewel Steppin’ Out (1983) het studentikoze imago dat zij hadden uit hun beginjaren allang achter zich heeft gelaten, zijn nog sporen te zien uit de wereld van studentensporten rugby en roeien. Bij Steppin’ Out geloven zij in klassiekers, maar benaderen dat juist niet stoffig.

Artikelen uit vervlogen tijden worden hier herontdekt en opnieuw uitgegeven; kleurrijk, preppy en soms een beetje ironisch. Dit is terug te vinden in de nieuwe Steppin’ Out winkel op het Gelderlandplein in Amsterdam.

Overhemden, linnen shirts, chino’s en jasjes zijn er te kust en te keur. De collectie bestaat voor het grootste deel uit het eigen merk, maar wordt aangevuld met verschillende stijlvolle merken als Barbour, McGregor en Hackett London. Ook voor dames is het beeld sportief en klassiek met, naast collectie van eigen merk, fraaie items van o.a. Josephine & Co en Tommy Hilfiger.

Neem snel een kijkje in deze Brand New Store in het moderne winkelcentrum ‘Gelderlandplein’.