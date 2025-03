Sterke prinsessen, grunge en nieuwe vormen: Highlights van Tokyo Fashion Week

In Tokio combineren ontwerpers voor het FW25-seizoen traditie met moderniteit. Ze brengen klassieke silhouetten samen met sportieve elementen. Dit resulteert in chique, maar tegelijkertijd urban collecties, die geschikt zijn voor de verschillende dagelijkse situaties in de Japanse hoofdstad en andere metropolen.

Dit zijn merken die u in de gaten moet houden, evenals de nieuwste trends uit Tokio.

Labels om in de gaten te houden

Hummel00

Hummel00 is een fusie van de Deense sportartikelenfabrikant en moderne, Japanse streetwear. Het merk, dat tot de Hummel Groep behoort, is ontwikkeld in samenwerking met een partner uit Japan met wie al lang wordt samengewerkt, aldus een woordvoerder van Hummel. “Terwijl de creatieve richting geworteld is in de lokale markt, wordt het project geleid en bewaakt door ons wereldwijde marketingteam om de overeenstemming met onze waarden en onze visuele identiteit te waarborgen”, aldus het Deense hoofdkantoor.

Voor herfst/winter 2025 lijkt het alsof het merk verschillende archetypen uit het voetbalstadion creëert. Zo is de fan die het shirt van ‘zijn team’ combineert met een casual broek te zien, naast de trainers met gewatteerd vest en eenvoudig shirt of klassiek met colbert en rok. Uiteraard zijn ook de spelers – op en naast het veld – en de scheidsrechters van de partij.

De Hummel-DNA met logo’s en belettering is duidelijk aanwezig. Daarnaast is op verschillende trainingsjacks een symbool te zien dat doet denken aan het wapen van het Deense voetbalelftal, waarvan Hummel momenteel de kledingfabrikant is.

Het merk geeft de sportieve stijl een androgyn tintje en zet de opvallende streetwear tegenover een sensueel-lichte esthetiek.

Hummel00 FW25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Non Tokyo

Het Japanse merk Non Tokyo is in 2013 opgericht door Ichige Ayano en presenteerde haar eerste collectie voor lente/zomer 2014. De ontwerpster creëert onder het begrip ‘Crossover’ het gevoel van onbehagen, dat ze uitdrukt door middel van tegenstellingen in de kleding.

Het in Tokio gevestigde merk toonde voor herfst/winter 2025 de collectie ‘Chasing a stakes Dream’ in het plaatselijke wetenschaps- en technologiemuseum. Te zien was een collectie waarbij een knielange plooirok onderdeel werd van een beige werkkledinguniform. Sportkleding en kleurrijke bovenkledingstukken, die versierd waren met kleurrijke prints van paarden, sterren en de natuur, stonden tegenover schattige details zoals ruches. Op een lange, rechtlijnige rok zagen de toeschouwers de slogan ‘Please mind the Gap’ (Engels: Let op de afstand) plus een print van een perronrand. Zo creëert Non Tokyo de perfecte Gorpcore-mix voor de bruisende ‘urban jungle’ in een metropool als Tokio.

Non Tokyo FW25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Tamme

Tatsuya Tamada creëert voor zijn merk Tamme sinds 2021 onder het motto ‘Updating the Existing’ (Engels: Het bestaande actualiseren). De Japanse ontwerper brengt verschillende componenten zoals militaire uniformen en formele kleding samen.

De herfst/winter 2025-collectie ‘Nocturnal Forward’ toonde een sterke tailoring en legde een duidelijke focus op de taille. Items zoals de klassieke trenchcoat werden gehalveerd en opnieuw geïnterpreteerd als een ingekort jasje en een rok. Houthakkershemden en leren jassen gaven de collectie een alternatieve, rockachtige touch, die de statiek van de uniformen en klassieke items doorbrak. Qua kleur was de collectie overwegend in zwart en donkere kleuren gehouden, waarbij afzonderlijke stukken in kleuren zoals een knallend roze of roestig oranje werden gepresenteerd.

Tamme FW25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Keisukeyoshida

De ontwerper Keisuke Yoshida creëert sinds 2025 onder het gelijknamige merk. Hij houdt zich bezig met de ‘psychische nood’, die ontstaat tijdens de puberteit en iemand ook in het latere leven begeleidt.

Voor zijn huidige collectie nodigde hij uit in het amusementscentrum Rosa Kaikan, waar hij zijn looks toonde tussen kleurrijke grijpautomaten en videospelstations. De overvloed aan prikkels van de speelhal leidt echter niet af van de sterke silhouetten met statement-mantels en powersuits. Naast eenvoudige items sierden traditionele patronen en florale ornamenten hele looks. Daarnaast zette de ontwerper bij de styling in op verschillende lange lagen, die onder elkaar vandaan flitsten, knooptechnieken en verschillende volumes. Enkele sportieve jacks gaven het totaalbeeld een jonge, frisse touch.

Keisukeyoshida FW25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Winterbloemen

Keisukeyoshida was niet het enige merk dat voor herfst/winter 2025 de bloemen liet bloeien. De damesmodemerken Telma en Pay Des Feés versierden hele looks met floraprints, terwijl de gastontwerper Paul Smith ze tot het thema van zijn hele collectie maakte. De florale prints, die in verschillende kleuren op jurken, overhemden en stropdassen te zien waren, zijn gebaseerd op een foto die de Britse ontwerper heeft gemaakt.

Herfst/winter 2025 (v.l.n.r.): Telma, Rivnobuhiko, Pay Des Feés Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Paul Smith FW25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Moderne prinsessen

Een ander populair thema in Tokio was het samenspel van klassieke vrouwelijke stukken zoals pompeuze tule rokken, die met een sportief bovenstuk werden gecombineerd. Zo ontstond het beeld van een sprookjesachtige prinses, die in het heden is gekatapulteerd. Ze wil niet langer op haar ‘droomprins’ wachten, die haar redt, en neemt de zaak zelf in de hand.

Dergelijke looks waren te zien bij JennyFax, Pays des Fées en Basicks. Chika Kisada speelde daarnaast met het Barbie-thema en integreerde de pop onder andere als stylingelement in het haar van een model.

Herfst/winter 2025-collecties (v.l.n.r.): Pays des Fées, Chika Kisada en Basicks (Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Nieuwe vormen

Nog meer volume was er bij de collecties van Viviano Sue. De in de Verenigde Staten en China opgegroeide ontwerper toonde voor zijn merk Viviano een zilveren xxl-jurk, waar alleen nog het hoofd van het model uitstak.

Herfst/winter 2025: Rivnobuhiko (links) en Viviano Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Rivnobuhiko, Telma, Tanudiredja, Houga en Chika Kisada bewezen ondertussen hoe verschillend rokken kunnen zijn. De merken speelden met verschillende vormen en drapeerden deels volledig nieuwe silhouetten.

Herfst/winter 2025 (v.l.n.r.): Telma, Tanudiredja, Houga en Chika Kisada Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Kunstzinnige vormen waren er echter ook bij merken als Grounds, Rivnobuhiko en Satoru Sasaki te zien, die zich echter meer op het bovenlichaam focusten. Van piepkleine stukken, die net de borst bedekken, tot een grootschalig kunstwerk tonen de ontwerpers hun verschillende bovenstukken.

Herfst/winter 2025 (v.l.n.r.): Rivnobuhiko, Satoru Sasaki, Grounds Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Moderne grunge

Vooral in de mannenmodecollecties van Tokio werd de ‘Grunge Spirit’ à la Kurt Cobain en Neil Young weer tot leven gewekt. Geruite overhemden, zwart-groen gestreepte longsleeves en donkere batikpatronen maakten deel uit van de collecties. Details zoals stropdassen met eenvoudige witte overhemden of een wijde, subtiel geruite pantalon lockerten de rockers een beetje op en maakten ze streetwear-geschikt.

Herfst/winter 2025 (v.l.n.r.): Tokio, Tamme, Non Tokyo en Kamiya Credits: ©Launchmetrics/spotlight