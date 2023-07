Sterke silhouetten met functionele lichtheid voor SS24: Dit is de SS24-collectie van G-lab

Het Duitse outerwear-kledingmerk g-lab heeft de handen ineen geslagen met agentschap PDR2. Het Duitse modemerk staat voor uitgebreide Supreme Weatherwear die moeiteloos eigentijdse mode combineert met high-tech functionaliteit. De afgelopen drie jaar heeft g-lab een aanzienlijke groei doorgemaakt in de DACH-regio. Nu is het tijd om zijn activiteiten geleidelijk verder uit te breide mét een sterke focus op Nederland. Het outerwear-kledingmerk is vanaf het SS24-seizoen te vinden op de Nederlandse markt en bedient het dames- en herensegment.

De damescollectie

Om te beginnen biedt de nieuwe damescollectie voor SS24 een reeks nieuwe, moderne silhouetten in de nieuwe high-tech stof SOFT CANVAS (75% tencel van Lenzing, 15% linnen en 12% katoen). Het kleurenpallet van de SOFT CANVAS-stijlen betreffen prachtige neutrale tinten die worden aangevuld met zachte kleuraccenten.

Hoewel de collectie diverse hoogtepunten bevat, selecteren we twee top-items: MILLA en CHRISTY. De modieuze, wijd uitgesneden parka, MILLA, is voorzien van een decoratief rugstuk en bevat andere verfijnde details zoals een geplooide mouw met knopen. MILLA is verkrijgbaar in de kleur zacht olijfgroen en een zandkleur. Daarnaast hebben we CHRISTY, een elegante lange trenchcoat met een klassieke overhemdkraag. CHRISTY is verkrijgbaar in een warme zandkleur en een kleur van pastelhemelsblauw.

Naast de SOFT CANVAS presenteert g-lab nóg een kenmerkende stof voor de SS24-damescollectie: SUPERLIGHT - een ripstop stof die gemaakt is van 100% gerecycled polyamide. Deze stof geeft de puntige silhouetten van de collectie een casual, maar verfijnde touch. Ook deze collectie bevat diverse top-items, zoals de CATE en ELLE. Eerstgenoemde betreft een cape met een capuchon, dolman-mouwen en een retro windjackzak op de borst. ELLE is voor vrouwen die van een vrouwelijk, boxy silhouet houden. ELLE bevat bovendien een verstelbare capuchon en andere functionele en decoratieve details.

De SUPERLIGHT-jassen zijn, zoals de naam al verraadt, superlicht en compact. CATE en ELLE zijn verkrijgbaar in de kleuren koel ecru, warm honing, gedempt riet en gedurfd zwart.

SS24 collectie Credits: g-lab

De herencollectie

Ook de heren worden niet vergeten. De SS24-herencollectie van g-lab betreft een lichtgewicht en kreukvrije SOFTECH-stof voor alle SS23-stijlen. Deze collectie is ideaal voor de man die zich sportief en smart-casual wil kleden. De eyecatchers uit deze collectie zijn onder meer BIZ, een getailleerde jas met een sportief blazer-ontwerp en een klassieke split aan de achterkant. Daarnaast hebben we de VENTURE, een klassieke autojas die de man een technische look en feel geeft. De autojas is voorzien van een overhemdkraag en een geventileerd rugstuk.

De strakke pasvormen, in combinatie met het luchtige gevoel en de ademende eigenschappen van de SOFTECH-stof zorgen voor ultiem comfort. Op zoek naar een relaxte outfit van hoogwaardige kwaliteit? Dan is PACE het item wat men zoekt: Een eenvoudig jack met onder andere een volledig verstelbare capuchon, gewatteerde windflap, verstelbare zoom.

De g-lab SS24-collectie is verkrijgbaar in de showrooms in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk én Nederland, evenals op het B2B-platform JOOR.

SS24 collectie Credits: g-lab

Supreme weatherwear van G-lab

Sinds 2009 is g-lab toonaangevend op het gebied van moderne bovenkleding, waarbij functie en design in perfecte harmonie worden gecombineerd. Dankzij speciaal gefabriceerde hightechstoffen en meerlaagse materialen zorgt g-lab ervoor dat elk model winddicht, waterdicht en ademend is. Het gebruik van 100% PCR-gerecyclede PrimaLoftTM isolatie, een dierproefvrij alternatief voor conventionele donsvulling, zorgt voor optimale thermische isolatie, zelfs onder extreme omstandigheden. Daarnaast biedt g-lab veel stijlen die het hele jaar door gedurende meerdere seizoenen kunnen worden gedragen.

Met een grondige kennis van design, aandacht voor detail en een toewijding aan vakmanschap van hoge kwaliteit, creëert g-lab moeiteloos casual, luxueuze stijlen voor het leven in de stad zonder afbreuk te doen aan comfort en veelzijdige functionaliteit.