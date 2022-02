Stichting Doen wil vijf textielstartups helpen met financiering van 50.000 euro elk

Stichting Doen gaat 250.000 euro weggeven aan textielondernemers die de transitie naar een circulaire en eerlijke textielindustrie versnellen. Uiteindelijk zullen er vijf textielstartup’s gekozen worden die elk een gift van 50.000 euro ontvangen, aldus een persbericht.

Ondernemers kunnen zich vanaf vandaag tot en met 15 maart 2022 aanmelden. Deelnemers moeten aan meerdere criteria voldoen. Zo moet het initiatief bijdragen aan een transitie naar een circulaire textielsector op het gebied van re-duce, re-use, re-place, re-sell of re-cycle. Er zal beoordeeld worden op mate van innovatie, de schaalbaarheid, de omvang van de impact van het initiatief, sterk ondernemerschap en hoe communiceerbaar en inclusief het initiatief is.

“Wij geloven sterk in de kracht van nieuwe initiatieven. Juist voor startende textielondernemers is het heel lastig om aan financiering te komen. We willen de transitie naar duurzaam textiel een serieuze boost geven en dit lijkt ons de juiste weg,” aldus zegt Freija Vermeer, programmamanager van Stichting DOEN, in het persbericht.

Uiteindelijk zal een team van programmamanagers van Stichting Doen en experts uit de modewereld de vijf gelukkigen kiezen. Op 7 april komt het verlossende woord.