Stieglitz lanceert capsulecollectie in samenwerking met Amsterdamse kunstenaar Rosa de Weerd

Stieglitz slaat de handen opnieuw ineen met een bijzondere ontwerper. Deze keer werkt het Amsterdamse modemerk samen met de Amsterdamse illustrator en kunstenaar Rosa de Weerd.

Het resultaat is een kleurrijke en bloemige capsulecollectie die bestaat uit zeven items: drie leggings met bloemenprint, een T-shirt en twee truien. Het duurste item is de Silva jumpsuit en kost 149 euro. De voordeligste kledingstukken zijn de Rocha Mesh Pulli en het T-shirt; deze kosten 69 euro.

De Weerd heeft eerder samengewerkt met het Deense restaurant Noma, De Volkskrant, LockStock Jewellery en Der Liebling. Haar werk richt zich voornamelijk op botanische thema's en dieren, ´meestal met een klein vleugje mysterie of hemelse goddelijkheid´, zo is te lezen op de website van Stieglitz. Voor de samenwerking met Stieglitz liet de Weerd zich inspireren door de Bossa Brasileira collectie van Stieglitz, aldus het persbericht.

Stieglitz werkte eerder ook samen aan diverse capsulecollecties met het door vrouwen gerunde atelier Saheli Women, het sieradenmerk Felt, de Spaanse kunstenaar Miranda Makaroff en de Nederlandse zangeres Maan.

In april opent de Stieglitz Experience haar deuren aan de Wolvenstraat in Amsterdam. Het is de bedoeling dat dit een winkel, hub en academie wordt.

