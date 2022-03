Stieglitz Experience: Modemerk Stieglitz opent eerste winkel én hub

Já, het is een winkel. Maar uit het gesprek met Pien Stieglitz, de oprichter van modemerk Stieglitz, blijkt al snel dat het pand aan de Wolvenstraat in Amsterdam meer wordt dan alleen een winkel. Een hub waar de visie achter het merk nog sterker naar voren moet komen, mede door de Stieglitz Academy. Het merk wil vrouwen in hun kracht zetten en de Stieglitz Experience, zoals de ondernemer het noemt, moet hierbij gaan helpen.

Stieglitz zag tijdens haar reizen met haar moeder op jonge leeftijd al hoe sterk mensen in diverse tribes zijn. Die kracht vond ze in Nederland nog wel eens ontbreken. “Nederland is heel mooi en we hebben het goed, maar we staan niet in onze kracht omdat er gewoon teveel keuze is.” Ze besloot Nederlandse cultuur met de kracht van de tribes te combineren waardoor een Stieglitz wereld ontstaat. “In die wereld laat ik vrouwen in hun kracht staan, hun motor aanzetten, opvallen. Je mag trots zijn op jezelf.” Wat ooit begon met het ontwerpen van tassen is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig kledingmerk met uitgesproken prints en kleuren. Op straat is een Stieglitz-ontwerp er moeiteloos uit te pikken.

Retail en wholesale, dat had Stieglitz altijd af gezworen. Het merk wordt verkocht bij Zalando, en uiteindelijk wil de ondernemer wel met andere online platformen gaan samenwerken, maar wholesale met andere retailers - nee. Dat het merk nu een eigen verkooppunt gaat openen is ook meer iets dat op het pad is gekomen van Stieglitz. Een kennis van de ondernemer werkt in vastgoed. “Toen heb ik gezegd: ‘Als je ooit een pand tegenkomt waar ik een Stieglitz experience neer kan zetten…” Zo gezegd, zo gedaan. Het telefoontje kwam en ging over een pand in de Wolvenstraat, een van de Negen Straatjes in Amsterdam. Bij toeval bleek het het pand te zijn waar ooit het café Het Wolfje zat, een café waar Stieglitz zelf met enige regelmaat kwam. Het pand is door een vorige huurder al omgebouwd tot winkel, dus het heeft alleen nog een Stieglitz sausje nodig. De ondernemer gaat kijken en ze krijgt kriebels, aldus Stieglitz tijdens het interview. "Ik ga op mijn onderbuikgevoel af en ik wist dat ik het moest doen."

De Stieglitz Experience, dus niet store of flagship, wordt een plek waar de visie van Stieglitz samenkomt. Natuurlijk is de collectie van het merk er verkrijgbaar. “Ja, er is een kassa,” lacht de ondernemer, maar het wordt meer dan alleen een verkooppunt. Het merk gaat op een later moment bijvoorbeeld een vermaakservice aanbieden. De flares van Stieglitz zijn namelijk standaard lang gemaakt zodat iedereen ze past en alleen eventueel nog korter hoeft te maken. Boven het winkelgedeelte komt een tweede kantoor van Stieglitz. Klanten zullen dit duidelijk meekrijgen, zodat ze het idee krijgen dat ze in de wereld van Stieglitz stappen. "Ze zijn echt welkom in het Stieglitz universum." Daarnaast wordt het pand ook gebruikt om evenementen te organiseren en zal het dé plek zijn voor de Stieglitz Academy. Aan die academie werkt Stieglitz al even, zo vertelt ze. “We willen vrouwen door middel van Stieglitz, coaching en sprekers helpen weer powerful door het leven te gaan. We doen dit voor vrouwen die hier naar op zoek zijn. Als mensen het niet willen hoeft het natuurlijk ook niet, maar we merken dat er veel vraag naar is.”

Genoeg dus om op te focussen de komende tijd. Wanneer de Stieglitz Experience goedloopt, dan ziet de ondernemer ze ook wel in andere landen, en eventueel nog in Rotterdam. Naast dit alles focust het merk zich nu op groeimarkten in Europa zoals Duitsland en Scandinavië. De ondernemer droomt bijvoorbeeld ook van een modeshow tijdens Copenhagen Fashion Week. “We zijn nu weer een stap verder.” Volgend jaar wil het merk ook graag de stap maken naar de Verenigde Staten, maar voordat dit gebeurt moet alles wel op orde zijn. "We hebben er bijvoorbeeld nog geen warehouse. Als we nu zouden starten en vanuit hier versturen, zijn de kosten voor de consument torenhoog." Dus eerst alles op een rijtje voordat ze de stap maken. De ondernemer veert zichtbaar op wanneer ze over de stap praat. De Verenigde Staten en vooral de West-kust ziet ze als een plek waar Stieglitz het goed kan doen. "Met de diverse festivals zoals Coachella. Ik zie ons daar al helemaal."

Maar eerst het pand aan de Wolvenstraat. In april moet de Stieglitz Experience haar deuren openen en hoe dat eruit komt te zien, blijft nog even afwachten. Maar als we een kleine gok durven te wagen, zetten we in op kleurrijk, vol met prints en vooral heel powerful.