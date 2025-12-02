Stijlvol in- en uitpakken voor het einde van het jaar met LolaLiza’s feestelijke en comfortabele collectie

LolaLiza sluit het jaar op feestelijke wijze af met de lancering van haar nieuwe feestcollectie, "Wrapped in Joy". Deze seizoensdrop biedt een evenwichtige mix van glamour en gemak, en vangt de tweeledige sfeer van de feestdagen: van sprankelende soirées tot rustige wintermomenten. Het Belgische modemerk introduceert de lijn als een viering van samenzijn, zelfexpressie en vreugdevolle stijl, verdeeld over twee complementaire edits: "The Party Edit" voor feestelijke gelegenheden en "The Cosy Edit" voor ontspannen, winters comfort.

Diverse sferen

"The Party Edit" plaatst elegantie en schittering op de voorgrond. Denk aan jurken met pailletten, satijnen afwerkingen, vloeiende rokken en geklede sets, stuk voor stuk ontworpen met een moderne, vrouwelijke twist. De belangrijkste tinten zijn diep bordeaux, rijk bosgroen en warm metallic brons, wat zorgt voor een seizoenspalet met diepte en levendigheid. De terugkeer van de jumpsuit, een van LolaLiza's signature pieces, voegt een veelzijdig en zelfverzekerd item toe, ideaal voor feestelijke bijeenkomsten. Door de hele edit heen zorgen glanzende accenten en luxueuze texturen voor een verfijnde sprankeling.

Credits: LolaLiza

Credits: LolaLiza

In contrast hiermee richt "The Cosy Edit" zich op comfortabele dagkleding met een zachte, verfijnde uitstraling. Opgebouwd rond zachte breisels, tactiele materialen en tijdloze silhouetten, zijn deze stukken perfect voor informele samenkomsten of rustige winterweekends. Comfort hoeft geen compromis te zijn; de silhouetten, texturen en doordachte details zorgen ervoor dat elke look verzorgd, vrouwelijk en draagbaar aanvoelt.

Credits: LolaLiza

Credits: LolaLiza

Ontworpen voor elke gelegenheid

Deze collectie zet LolaLiza's voortdurende strategie voort om haar positionering te verfijnen en tegelijkertijd inclusief en toegankelijk te blijven. Van de recente lancering van haar eerste activewear-capsule tot de onthulling van een nieuwe stadswinkel in flagship-stijl in Mechelen: het merk is de manier waarop het met klanten omgaat gestaag aan het hervormen. "Wrapped in Joy" past in die evolutie, verankerd in emotionele storytelling, het ritme van de seizoenen en een gecureerde lifestyle-uitstraling. Het concept met twee edits weerspiegelt hoe vrouwen zich daadwerkelijk kleden: schakelend tussen feestelijkheid en gemak, afhankelijk van de dag.

Credits: LolaLiza

Inclusief, toegankelijk en relevant voor het seizoen

Verkrijgbaar in de maten 34 tot 50, is de collectie ontworpen om elke vrouw een reden te geven om te stralen – of het nu gaat om statement pieces of comfortabele laagjes. Voor wholesale- en marktplaatspartners biedt de collectie een sterke visuele impact, flexibele merchandising en tijdige relevantie binnen de retailcycli van het eindejaar. Van geschenkmomenten tot partywear en soft-luxe casuals: het speelt op een samenhangende en opbeurende manier in op meerdere seizoensbehoeften.

Inspelend op blijvende consumenten pijlers voor het seizoen, warmte, emotie, gemak en gedeelde ervaringen, is "Wrapped in Joy" gebouwd om te presteren via zowel fysieke als digitale kanalen. Het nodigt klanten uit om het seizoen in te stappen, niet alleen gehuld in stijl, maar ook in sfeer en betekenis, waar het moment ook naartoe leidt.