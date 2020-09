Stijlvolle herenshirts van AFFASO vertellen een kleurrijk verhaal

AFFASO is een jong modemerk, opgericht in Nederland, met internationale allure en ambities. Unieke, stijlvolle kleding met een kleurrijke ziel. Voor mannen en vrouwen die echt iets bijzonders willen dragen én uitdragen.

Onze inspiratie halen wij uit vintage Afrikaanse wax-prints. Stuk voor stuk designs met een positieve boodschap, een exotisch én eigentijds verhaal. Die inspirerende verhalen willen we doorvertellen. Vroeger werden deze wax-prints met een speciale techniek in meer dan twintig stappen handmatig op katoen gedrukt. Daardoor zitten er in de repeterende patronen regelmatig bijzondere onregelmatigheden, die onze designs elk hun eigen karakter geven. Perfect imperfection, noemen we dat!

AFFASO brengt deze historische wax-prints weer tot leven, met nieuwe digitale technieken. Dat doen we inmiddels op onder meer (heren)shirts, zwembroeken, boxershorts en tassen.

AFFASO heeft een artistieke uitstraling en een ambachtelijk gevoel. We gebruiken supercomfortabele stoffen en kwalitatieve materialen en onze producten worden met veel aandacht en liefde gemaakt.

We werken niet op collectiebasis, maar met zogenaamde ‘product drops’. Onze kleding is veel tijdlozer dan de reguliere modeseizoenen.

De stof die we gebruiken voor onze shirts is zacht en heerlijk draagbaar:

Satin cotton geweven;

Strijken is niet nodig;

Valt heerlijk comfortabel;

Is zeer kleurvast (ook na veelvuldig wassen).

AFFASO is er voor consumenten die niet willen opgaan in de massa, die die positieve boodschap willen uitdragen, die kwaliteit belangrijk vinden en die houden van avontuur en vrijheid.

Onze merkwaarden zijn: eigenzinnig, kleurrijk & creatief, onafhankelijk, artistiek & expressief, wereldwijs & avontuurlijk.

We luisteren goed naar onze klanten en gaan met ze in gesprek over wat ze van ons merk en onze producten vinden. Zo kunnen we iedere keer weer verbeteringen aanbrengen.

Via allerlei kanalen - online en social natuurlijk, maar ook in winkels, en op de producten zelf - gaan we de dialoog aan. We onderhouden ook graag intensief contact met onze retailers om te weten wat zij van hun klanten terughoren over onze producten.