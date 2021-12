Stilstaan in de crisis is geen optie!

In 2008 ziet het Nederlandse schoenenmerk Reinhard Frans het levenslicht, opgericht door de familie Withaar. Het merk ontwerpt, maakt en verkoopt stijlvolle, handgemaakte herenschoenen voor een betaalbare prijs, waarbij de hele keten in eigen beheer blijft en waarbinnen de meest duurzame oplossingen worden gekozen. Vier jaar na de oprichting, in 2012, opent het merk de eerste eigen winkel in Apeldoorn. Vanaf dan gaat het hard.

Inmiddels heeft Reinhard Frans tien eigen winkels in Nederland en België waar de handgemaakte schoenen en accessoires worden verkocht. De collectie is ontworpen en gefabriceerd door een eigen creatief team en vervaardigd van leer afkomstig van exclusieve Europese looierijen. Daarnaast biedt Reinhard Frans een uitgebreid customization-programma waarmee klanten zelf unieke, handgemaakte schoenen kunnen ontwerpen. In de ateliers van Reinhard Frans worden alle producten met de hand gepatineerd. Dat is het proces waarmee het leer wordt bewerkt met pigmenten en kleurstoffen en die de schoenen de specifieke Reinhard Frans signatuur geeft.

Twee jaar geleden verhuisde het hoofdkantoor naar Amsterdam en werd het winkelpand in Apeldoorn verkocht. Sindsdien geven klanten uit de wijde omtrek – van de Veluwe tot de Gelderse Vallei – aan ‘hun’ winkel nog steeds te missen. Met de opening van de nieuwe Factory Experience Store in Barneveld wordt deze wens meer dan ingevuld.

Hier worden klanten ondergedompeld in het merk Reinhard Frans en komt alles samen. Boven, in het hoofdkantoor, het kloppende hart van het merk, worden de nieuwe collecties ontworpen en de ambachtelijke productieprocessen aangestuurd. In het atelier kunnen klanten zien hoe het voor Reinhard Frans unieke patineren in zijn werk gaat, wordt het proces van ontwerp tot product toegelicht en kunnen ze kennismaken met het creatieve team. Beneden in de winkel is de uitgebreide collectie schoenen en accessoires te zien en kunnen klanten aan de hand van de vele aanwezige mallen, leersamples, stoffen en pigmenten unieke eigen schoenen ontwerpen.

Tijdens de Corona pandemie is de vraag van de consument verschoven. Na veel research en tests heeft Reinhard Frans een nieuw sneaker design gelanceerd. Een luxe ‘Metropolitan’ sneaker welke aangetrokken kan worden zonder veter te strikken. Een origineel design wat nergens anders verkrijgbaar is. Het grote succes van deze Metropolitan sneaker heeft ervoor gezorgd dat er binnenkort vele nieuwe design zullen volgen.

Dit succes is niet onopgemerkt gebleven. Privé-Jet maatschappijen, luxe hotels en kort geleden de radiozender Sublime FM zijn een paar voorbeelden van bedrijven die een exclusieve samenwerking zijn aangegaan met Reinhard Frans.

Na een succesvolle eerste stap in het buitenland, zal Reinhard Frans vanaf januari 2022 haar operatie in de Verenigde Staten opzetten. Hiervoor is een exclusieve samenwerking aangegaan met de gerenommeerde schoendesigner Louis Leeman, waarvan de invloed zichtbaar zal worden in zowel de Reinhard Frans collectie als de marketing uitingen. In een later stadium zullen ook fysieke winkels geopend gaan worden.

