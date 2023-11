StockX 2023 trendrapport: De 'sneaker look' en samenwerkingen nemen de leiding

StockX, het wereldwijde wederverkoopplatform voor sneakers, streetwear en verzamelobjecten, geeft in haar nieuwste ‘Big Facts’ rapport inzicht in de trends van 2023. Zo behoren retro sneakermodellen van Adidas, modemerken zoals Hellstar en Crocs geïnspireerd op filmpersonages tot de winnaars van het jaar. FashionUnited heeft een overzicht gemaakt.

Sneaker modellen

Nike x A-COLD-WALL* Zoom Vomero +5 Credits: Design Museum

Drie van de snelst groeiende sneakermodellen van het jaar waren de Nike Vomero 5, Asics Gel-1130 en New Balance 9060. Oorspronkelijk ontworpen als hardloopschoenen, zijn ze ook populair voor dagelijks gebruik. Volgens StockX steeg de verkoop van de Nike Vomero 5 met meer dan 5.000 procent en die van de Asics Gel-1130 met meer dan 1.000 procent. De zoekopdrachten op het web en in apps naar de twee modellen stegen ook sterk. De New Balance 9060, die gebaseerd is op het ontwerp van de 990 hardloopschoen van het merk, zag de verkoop met 744 procent toenemen, terwijl zoekopdrachten met meer dan 1.000 procent stegen.

Schoenenmerken

Adidas EQT Gazelle. Credits: Adidas.

Adidas boekt een dubbelcijferige groei op StockX met modellen zoals de Campus 00s, Gazelle en andere retrostijlen. De handel in de Campus 00s op StockX steeg in 2023 met een percentage van zes cijfers ten opzichte van 2022. Daarnaast stegen zoekopdrachten naar "Adidas Campus 00s" met meer dan 15.000 procent. De handel en zoekopdrachten naar de "Adidas Handball Special", een model dat erg lijkt op de Samba, namen ook toe. "Dit weerspiegelt het aanhoudende succes van de modellen Samba en Gazelle van Adidas. Beide modellen noteerden in 2023 een driecijferige groei in de detailhandel, waarmee ze de recordverkoop van 2022 overtroffen", aldus StockX.

Het Californische schoenenmerk Ugg zette ook zijn snelle opmars voort, met nieuwe kleurstellingen en felbegeerde stijlen die snel uitverkocht raakten en tegen een premie werden verkocht op de secundaire markt. Vorig jaar werden meer dan 90.000 paar Tasman en Tazz loafers van het merk verkocht op StockX, en de zoekopdrachten naar "Ugg Tasman" en "Ugg Tazz" stegen met respectievelijk 2.340 en 1.340 procent.

De populairste modemerken

Denim Tears opstelling, Dover Street Market London Credits: Courtesy of Dover Street Market

Hellstar, Denim Tears en Trapstar bleken de populairste modelabels van het jaar, maar ook bekende streetwearmerken als Fear of God en Supreme behoorden tot de meest verkochte merken. Vooral het merk Hellstar, dat pas in 2020 werd opgericht en bekend staat om zijn grafische ontwerpen, wordt regelmatig verhandeld tegen aanzienlijke marges op StockX. Zoekopdrachten voor "Hellstar" stegen met meer dan 12.000 procent, die voor "Denim Tears" met 535 procent en die voor het streetwearmerk Trapstar met 199 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

De populairste producten

Credits: Nike.

Schoenen voeren ook de populairste producten aan: Crocs brak records met zijn Mater Clog, die in oktober werd uitgebracht en is voorzien van het personage uit de Pixar-film Cars uit 2006. "De 'Crocs Mater Clog' werd vaker verhandeld in de week van de release dan elke andere Crocs samenwerking in de geschiedenis van StockX," meldde het platform. Crocs was dit jaar ook succesvol met andere samenwerkingen, waaronder Shrek en Hello Kitty.

Jordan 1, Jordan 4 en Nike Dunks behoren tot de populairste sneakerproducten op StockX, terwijl hoodies van Fear of Gods Essentials lijn de kledingcategorie domineren.

Samenwerkingen met Travis Scott staan bovenaan de lijst van succesvolle samenwerkingen. De Jordan 1 Retro Low Golf Travis Scott Neutral Olive nam de eerste plaats in met een gemiddelde prijspremie van 397 procent, terwijl de Jordan 1 Retro Low OG SP Travis Scott Olive - een exclusieve release voor vrouwen - de tweede plaats innam met een gemiddelde prijspremie van 342 procent. De Nike SB Dunk Low Born X Raised One Block At A Time sloot de top drie af met een gemiddelde stijging van 323 procent.