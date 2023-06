StockX rapport: Resale markt lijdt onder namaak

StockX, het wereldwijde wederverkoopplatform voor sneakers, streetwear en verzamelobjecten, geeft in zijn nieuwste rapport "Big Facts" inzicht in de productcategorieën die het belangrijkste doelwit zijn van vervalsers en de echtheidscontroles van het platform die worden gebruikt om "vervalsingen" (d.w.z. namaakproducten) te identificeren en uit de circulatie te halen.

Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling is de namaakindustrie uitgegroeid tot een stabiele markt met een waarde van 500 miljard Amerikaanse dollar (meer dan 460 miljard euro).

In de periode van 1 juni 2022 tot 31 mei 2023 heeft StockX voor bijna 90 miljoen dollar (83,3 miljoen euro) aan producten afgewezen omdat ze niet aan de verificatienormen voldeden: sneakers waren goed voor bijna 30 miljoen dollar (27,7 miljoen euro) van dit volume.

Redenen voor afwijzing

In totaal hebben StockX-reviewers bijna 300.000 producten afgewezen voor verhandeling op het online platform; gemiddeld doorlopen ongeveer een miljoen producten per maand het verificatieproces.

Kwaliteitscontrole bij StockX. Afbeelding: StockX

Naast "vervalsingen", die goed zijn voor een vijfde (20 procent) van de afgekeurde producten, zijn er nog andere redenen om producten af te keuren, zoals fabricagefouten (27 procent) of beschadigde verpakkingen (13 procent). In elk geval gaat het in meer dan tien procent van de gevallen om een gebruikt product (13 procent) of het verkeerde product (12 procent) of de verkeerde maat (11 procent). De overige vier procent heeft een andere oorzaak.

De meest nagemaakte sneakers en kleding

Wat zijn de producten die het vaakst worden nagemaakt? Ook dit deelde StockX: In het geval van sneakers waren dit de Nike Dunk Low Retro White Black Panda (2021), gevolgd door respectievelijk de Adidas Yeezy Slide Onyx en Nike's Jordan 1 Retro Low OG SP Travis Scott Reverse Mocha en de Jordan 1 Retro High Dark Mocha en de Adidas Yeezy Slide Pure (Restock Pair) in bovengenoemde periode.

Wat kleding betreft, werden de Essentials Hoodie Stretch Limo en de Essentials 3D Silicon Appliqué Pullover Hoodie in zwart van het luxe streetwearmerk Fear of God het meest nagemaakt, gevolgd door het Butterfly T-shirt in wit, dat het resultaat was van een samenwerking tussen rapper Juice Wrld en het streetwearmerk Vlone.

De meest nagemaakte tassen en accessoires

Bij de luxe handtassen werd de Telfar Shopping Bag Medium in zwart het meest nagemaakt, gevolgd door de Goyard Saint Sulpice Green in linnen/kalfsleer en de Re-Edition Shoulder Bag van Prada in nylon in zwart.

In de categorie accessoires kwam de New Era Box Logo Beanie van Supreme uit de FW21-collectie in het zwart als beste uit de bus, gevolgd door de Cactus Jack for Fragment Zippo-aansteker van Travis Scott en de Trekking Convertible Backpack en Waist Bag in het zwart van Supreme en The North Face.

Wat kunnen merken, winkeliers en wederverkopers doen?

De namaakindustrie is precies dat - een industrie op zich, die miljarden verdient aan steeds beter wordende "vervalsingen". Voor platforms als StockX betekent dit dat ze nog meer moeten investeren in verificatie.

In de afgelopen twaalf maanden heeft het bedrijf daarom drie nieuwe verificatiecentra geopend in Mexico City, Tokio en Berlijn, waar experts de echtheid van producten controleren volgens een speciale door StockX ontwikkelde procedure.

StockX verificatie in cijfers. Afbeelding: StockX

Ondersteuning door nieuwe technologieën

Technologieën zoals RFID en QR-codes kunnen ook helpen: "Ze zullen het proces nooit volledig overnemen, maar geïntegreerde technologieën zoals deze bieden StockX extra informatiewaarde die kan worden gebruikt als onderdeel van het proces", zegt StockX.

Machine learning wordt ook gebruikt in het verificatieproces en heeft zijn waarde al bewezen, bijvoorbeeld bij het voorspellen welke producten en mensen een laag of hoog risico vormen. "Het zorgt er ook voor dat zelfs met de kleinste details rekening wordt gehouden tijdens het verificatieproces", legt StockX uit.

Voor consumenten is het belangrijk om er zeker van te zijn dat ze hun producten kopen bij gerenommeerde bronnen die het product terugnemen als het namaak is of op een andere manier een risico blijkt te vormen. Hiervoor heeft StockX een "Kopersbelofte" opgesteld, waarmee het platform zich verplicht om fouten te corrigeren en zo kopers te beschermen.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking door Caitlyn Terra.