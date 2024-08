StockX-trends: Asics, Adidas en On zijn de snelst groeiende sneakermerken

StockX, het wereldwijde resaleplatform voor sneakers, streetwear en verzamelobjecten, heeft zijn nieuwste trendrapport 'Big Facts: Brands Making Moves' uitgebracht, waaruit blijkt dat merken in opkomst, waaronder Asics, Adidas en On, terwijl Denim Tears, Timberland en Prada behoren tot de merken die de grootste sprongen hebben gemaakt op de secundaire markt in 2024. Door wereldwijde StockX-verkoopgegevens van de eerste zes maanden van 2024 te analyseren in vergelijking met dezelfde periode in 2023, identificeert het trendrapport de snelst groeiende merken in de categorieën sneakers, schoenen, kleding en accessoires.

StockX stelt dat de hardloopesthetiek nog wel even blijft, aangezien het Japanse sportmerk Asics de eerste plaats innam met een groei van 600 procent, geholpen door het succes van de Gel-1130 en Gel-Kayano 14-silhouetten, evenals nieuwere silhouetten zoals de Gel-NYC (die debuteerde in 2023) en GT-2160 (herleefd in 2023).

Asics werd gevolgd door Adidas met een handelsgroei van 93 procent. Het Duitse sportmerk stond niet in de top vijf van snelst groeiende merken in 2023, maar StockX zei dat het zijn sneakerverkoop op de markt bijna heeft verdubbeld dankzij retro-silhouetten zoals de Samba, Gazelle en Spezial, die het afgelopen jaar een groei van twee- en driecijferige percentages hebben laten zien. Daarnaast speelde de gloednieuwe Anthony Edwards AE1 ook een grote rol, met bijna 20.000 transacties van het silhouet op StockX in de eerste zes maanden van 2024. De sportgigant zag ook een stijging van 115 procent in de verkoop van de prestatielijn van James Harden, geleid door de Harden Vol. 8.

Gazelle-model uit de samenwerking Adidas X Gucci Credits: Adidas

Op nummer drie stond het Zwitserse prestatiemerk On, dat voor het tweede achtereenvolgende jaar in de top vijf stond met een groei van 63 procent. Deze groei werd aangedreven door de Cloud 5- en Cloudmonster-silhouetten.

On ‘Cloudmonster Lumos’ Credits: FashionUnited

StockX belichtte ook Saucony in het rapport, want hoewel het niet voldeed aan het minimale aantal transacties van 5.000 om in de ranglijst te worden opgenomen, kende het in de periode een groei van 93 procent. Deze groei werd gedreven door samenwerkingen met Bodega, Jae Tips en Callen Schaub. De top vijf werd afgerond door Yeezy (21 procent) op nummer vier en Off-White (7 procent) op nummer vijf.

Gucci, Timberland en Crocs bovenaan de schoenencategorie op StockX

In de schoenencategorie stond Gucci bovenaan de lijst met een omzetgroei van 477 procent, terwijl erfgoedmerk Timberland tweede werd met een omzetgroei van 184 procent op het platform, wat StockX toeschreef aan verhoogde marketinginvesteringen en grote partnerschappen, zoals collecties met Supreme en de verwachte samenwerking met Louis Vuitton.

Timberland; 'Future73' Nina Chanel Abney Credits: Timberland

De derde plaats werd ingenomen door Crocs met 52 procent, gesteund door zijn samenwerkingstrategie, met recente drops met de Japanse mangaserie Naruto, SpongeBob SquarePants en Toy Story die goed presteerden, naast de constante vraag naar de nieuwste releases van zijn samenwerking met Salehe Bembury. Crocs heeft vijf opeenvolgende jaren van groei op StockX behaald. De top vijf werd gecompleteerd door Birkenstock (38 procent) en Ugg (30 procent).

Levi’s x Crocs-capsulecollectie Credits: Levi’s/Crocs

De vraag naar kleding blijft groeien op StockX

Voor kleding blijkt uit StockX-gegevens dat streetwearlabels, nieuw en oud, de aandacht blijven trekken op de tweedehands markt. Denim Tears, opgericht door Tremaine Emory, steeg van het snelst groeiende kledingmerk nummer 3 in 2023 naar de eerste plaats dit jaar met een handelsgroei van 1.197 procent. De herkenbare cotton wreath collectie van het merk behoort tot de meest populaire, naast samenwerkingen met Offset en Levi's.

Tupac Tears Legacy: Denim Tears x Our Legacy. Credits: Denim Tears / Our Legacy

Andere namen die in de top vijf stonden, zijn Burberry met een stijging van 155 procent, Yeezy met een stijging van 145 procent en Gucci met een stijging van 132 procent. Ondertussen zag Revenge, bekend om zijn grafische, punkgeïnspireerde stukken, een groei van 97 procent.

Buiten de top vijf behaalde Fear of God een groei van 22 procent, aangezien Jerry Lorenzo zowel in streetwear- als in high-fashionkringen lof blijft oogsten. Stüssy zag een omzetgroei van 25 procent en nieuwkomer British merk Represent boekte ook winst, met een stijging van 96 procent op jaarbasis. StockX voegde er ook aan toe dat hoewel streetweargigant Supreme in 2024 geen enorme winst boekte, het wel zijn positie als het op één na meest verhandelde kledingmerk op het platform in het algemeen behield.

Y2K-trend helpt Prada naar de eerste plaats in accessoires

De groeiende Y2K-obsessie heeft de vraag onder het Gen Z-publiek binnen de accessoiresector vergroot, waarbij Prada een groei van 560 procent behaalde, geholpen door stijlen zoals de Symbole-zonnebril en stukken uit de iconische Re-nylon-collectie van het merk, met bucket hats en schoudertassen die opnieuw zijn uitgebracht in hun originele vorm uit de jaren 2000. Andere merken die in de top vijf van accessoiremerken stonden, waren Burberry, Yeezy, Stüssy en Nike.

Scott Cutler, chief executive van StockX, zei in een verklaring: "Dit rapport onderstreept de evolutie in de wederverkoopmarkten en een van de grootste merkrotaties in de recente geschiedenis, wat een spannende tijd creëert voor consumenten. We zien de kracht van creativiteit, marketing, storytelling en innovatie van kleinere merken die zinvolle verschuivingen in marktaandeel veroorzaken ten koste van de grootste merken die moeite hebben om het bij te benen. We zien die dynamiek spelen in wat er op het platform wordt verhandeld."