Stoffentrends van Premiere Vision voor FW22

Fall/Winter 22-23 duikt in de wereld van de fantasie met gedurfde creaties, verrassende esthetische voorstellen en subtiele, levendige of mysterieuze kleurstellingen. De stoffen voor dit seizoen ogen stuk voor stuk comfortabel en rijk. Er is veel aandacht voor gebreide stoffen variërend van ultra dun en fijn tot grof en robuust. Het is de tijd van tegenstellingen en uitersten komen bij elkaar in mode en design. Ga mee op ontdekkingsreis en laat je verrassen door onverwachte details en combinaties.

Modern Meta

Beeld: Acht stoffen die passen bij de trend Modern Meta. Beeld gemaakt op Premiere Vision, eigendom Kleur & Stijl

Net als in de echte wereld waar fictie en non fictie elkaar meer en meer beïnvloeden vindt de metaverse ook zijn weg in de fashion. 3D effecten versterken de fantasie en spreekt de menselijke verbeeldingskracht aan. We genieten ervan het oog te plagen met optische streepeffecten, kabels en laserprints met surrealistische decoraties. Naast veel breisels met verdikkende effecten zorgen fluweel en fakefur voor de optische illusie die past bij de metaverse.

Hybride

Beeld: Zeven stoffen die passen bij de trend Hybride. Beeld gemaakt op Premiere Vision, eigendom Kleur & Stijl

Een trendontwikkeling die aansluit bij de huidge economische situatie waarbij de pandemie voor een versnelling heeft gezorgd. Stoffen binnen dit thema hebben als het ware twee gezichten en zijn een mix van materialen; glad versus ruw, dessins; klein versus groot, vorm; recht versus rond. Eeuwenoude klassieke patronen worden als inspiratie gebruikt. De vervaging van de grenzen tussen formeel en informeel evolueren ook de stoftrends.

Everlasting Richness

Beeld: Acht stoffen die passen bij de trend Everlasting Richness. Beeld gemaakt op Premiere Vision, eigendom Kleur & Stijl

Technische produktontwikkeling draagt bij aan de zintuigelijke aantrekkingkracht van materialen waarbij glans de hoofdrol vervult. Duurzame innovaties zijn hierbij leidend en creative constructies worden gestimuleerd vanuit een eco-designbenadering. Doel is de uitdagingen van soepelheid, rondheid, elasticiteit van materialen aan te gaan en te zorgen voor stoffen met een rijke uitstraling. Schoonheid van materialen en deskundige knowhow vinden elkaar.

Kleuren

Kleurpalet ter illustratie van de FW22 stoffentrends. Beeld gemaakt op Premiere Vision, eigendom Kleur & Stijl.

Het kleurgamma FW 22-23 bevestigt de energie en kracht van kleur. Kleuren triggeren een verlangen naar proactieve expressie en nodigen uit combinaties te verkennen die een licht werpen op de schoonheid en de eigenheid van materialen. Kleuren hebben een metallic achtige gloed en ogen kostbaar. Deze helderheid heeft een positief effect op welbekende primaire tinten en heeft een glamoureus effect. Grafiet en ecru-tinten verhogen de levendigheid van chromatische en grafische botsingen. Bleke tinten zijn getint, terwijl donkere tinten worden verwarmd door diepe bruinachtige en bedwelmende paars tinten en daarmee zwart/wit-contrasten opnieuw voor te stellen. Daarnaast zijn kleuren rokering en gepigmenteerd zoals vervaagde taupe- en grijs tinten en zijn er veel ton-sur-ton kleurharmoniën. Het kleurpalet van het seizoen balanceert subtiel tussen energetische intensiteit en vertrouwde tinten. Kleuren openen nieuwe poorten tussen de verschillende seizoenen en het universum.