Stoffentrends voor herfst/winter 2021/22

Photo credits: fashion journal Kleur & Stijl

Stoffen hebben ongelooflijk veel invloed op de look and feel van een kledingstuk waarbij steeds vaker de afweging wordt gemaakt te kiezen voor sustainability. Ook het hele design proces ondergaat grote veranderingen. Hergebruik speelt een grote rol. De stoffen voor F/W zijn onder te verdelen in drie thema’s: Reset, Reimagine en Rebuild. De invloed van de pandemie en daarmee gepaarde lockdowns en veranderde leefomstandigheden missen hun invloed niet.

Reset

De behoefte aan zachte materialen die ons verwarmen, koesteren en wellicht ook troost bieden is door Covid aangewakkerd. Tijd om onze gedachten te resetten en bewust na te denken over keuzes die worden gemaakt. We zijn meer thuis, werken vanuit huis en vieren ook online feestjes vanuit huis, ieder zit in zijn eigen (schijnveilige) bubbel. Loungewear, athleisure wear en dan het liefst gemaakt van comfortabele stoffen, puffy en fluide materialen, vacht en haren en zachte welvingen passen perfect binnen dit thema.

Stoffen: 3D effecten, teddystoffen, flannel, wol met angora structuur, (nep)bont, fluweel.

Reimagine

Dromen van een (betere) toekomst waarbij ieder zijn eigen voorstelling maakt. Juist omdat we in de thuiscocon zitten, is de behoefte extra aandacht aan je uiterlijk te besteden voor als het straks weer allemaal kan en mag zeker aanwezig. Ook na de eerst shock van de lockdown beseffen meer en meer mensen dat dressing-up toch ook onderdeel blijft van het werk en het bijdraagt aan een goed gevoel. Stoffen stralen rijkdom uit en hebben handcrafted details, fantasie symbolen en digitale dessins, bloemen blijven domineren. Een groter verschil bestaat er bijna niet en grenzen worden opgezocht.

Stoffen: Kantstructuren, glans, lasercuts, fluweel, pailletjes, goud en zilver draad, leer.

Rebuild

Er zijn mensen die ervaren dat hun leven is verwoest doordat zij in financiële nood zijn gekomen of sociaal geïsoleerd zijn geraakt. Maar ook de roep naar een andere manier van omgaan met de planeet mist zijn uitwerking niet bij de stofdesigners. Verweerde stoffen, de mix van verschillende materialen, waterige strepen, opgezette stukjes stof alsof er iets gerepareerd is, moet de look en feel van dit thema versterken. Tactiliteit speelt binnen dit thema ook een grote rol want we willen niets liever dan “voelen”.

Stoffen: Destroyed look, tie die effecten, verschillende structuren

De kleuren van 2021: een breed scala aan witte tinten om te combineren met grijze en bruine tinten, of met andere natuurlijke kleuren en pasteltinten. Donkerrood, donkerblauw en groentinten geven een mystieke touch aan een stof. Rood zal dit najaar een grote rol spelen in de stoffentrends.

Geschreven door Carla van den Puttelaar, founder en hoofdredacteur van vakblad Kleur&Stijl, het magazine voor de stylist die zijn klant een unieke beleving wil geven en zijn kennis wil vergroten.