Stoffentrends voor lente/zomer 2022

Sensueel en verleidelijk; dat zijn de belangrijkste kenmerken voor de stoffentrends van zomer 2022. Stoffen hebben een verhoogde zintuiglijke aantrekkingskracht door subtiele glans, driedimensionale technieken en ingenieuze hybride stoffen. Bloemen doen denken aan exotische oorden en doen verlangen naar vakanties en cocktails. Zowel zacht als omhullend, melanges bewerkt met kunstmatige vezels, gerecyclede lyocell en cupro zijn tegelijk soepel en strelend. De nieuwste viscosesoorten – milieuvriendelijk, traceerbaar en FSC-kwaliteit – passen gemakkelijk in een dagelijkse look zonder in te boeten aan elegantie. Afwerkingen, finishings en coatings geven een zijdezacht gevoel voor kledingstukken die gracieus de contouren van het lichaam volgen met een sensuele beweging. Zijdeachtige breisels, gladde jerseys, onder invloed van nieuwe technieken is het aanbod enorm en nemen duurzame stoffen toe.

Hypnotiserend

Stoffen, leer en accessoires worden versterkt door volledig expressieve decoraties en subtiele sprankelende glitters spelen flirterig met het licht. Alles wordt overgelaten aan de verbeelding en wekt verlangen op. Verfraaiing door te spelen met texturen en glans is het credo.

plagende glitters

virtuoze glans

doordrenkte mijmeringen

transparantie

Beeld: zes stoffen die passen bij de trend Hypnotiserend. Beeld gemaakt op Premiere Vision, eigendom Kleur & Stijl

Beeld: accessoires die passen bij de trend Hypnotiserend. Beeld gemaakt op Premiere Vision, eigendom Kleur & Stijl

Beeld: zes stoffen die passen bij de trend Hypnotiserend. Beeld gemaakt op Premiere Vision, eigendom Kleur & Stijl

Surrealistisch

Een breed scala aan tactiele, bekende of vreemde sensaties. Materialen stralen uitnodigend en geven mee bij aanraking en weten zachtheid meesterlijk te combineren. Iriserende en tie dye effecten, gradiëntkleuren alsof door de zon verbleekt. Het gevoel van deze levendige transparanten, rillende en glibberige oppervlakken veroorzaken een emotionele belevenis.

sensuele vloeibaarheid

aaibare transparantie

knuffelige sensaties

verbleekte zachtheid

Beeld: zes stoffen die passen bij de trend Surrealistisch.. Beeld gemaakt op Premiere Vision, eigendom Kleur & Stijl

Beeld: accessoires die passen bij de trend Surrealistisch. Beeld gemaakt op Premiere Vision, eigendom Kleur & Stijl

Exotisch

In dit thema spelen bloemen de hoofdrol. Waar voorheen de bloemen klein en lieflijk waren, wordt nu met grote en grafische bloemdessins gestrooid. Geschilderde effecten, gestempeld of met applicaties alles kan en mag. Ook complete tekeningen van steden en exotische oorden zijn verfrissend en zien er uitnodigend uit, zeker na een periode met de nodige reisbeperkingen.

exotische kleuren

handcrafted feeling

flower power

new horizons

Beeld: zes stoffen die passen bij de trend Exotisch. Beeld gemaakt op Premiere Vision, eigendom Kleur & Stijl

Beeld: accessoires die passen bij de trend Exotisch. Beeld gemaakt op Premiere Vision, eigendom Kleur & Stijl

Beeld: accessoires die passen bij de trend Exotisch. Beeld gemaakt op Premiere Vision, eigendom Kleur & Stijl

Kleurpalet SS22

Het kleurpalet is breed en zomers waarbij cameltinten maar al te graag worden gecombineerd met een scala aan blauw, lila, mint, rood-oranje en geel. Kleurharmonieën zijn minder flitsend en eerder afgezwakt, met pastelkleuren zoals “Digital Skin” roze of “Poly-Periwinkle” violet en nauwelijks gepigmenteerde faux-neutralen zoals “Salty” grijs en “Pearl” beige - soms versterkt door zure accenten van “Citrine ” geel en “Dizzy Menthol” groen. Pastels vervagen tot geleidelijke, troebele nuances, verzacht door zoete tinten.