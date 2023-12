Stone Island debuteert tijdens de mannenmodeweek in Milaan

Het Italiaanse modemerk Stone Island maakt in januari 2024 zijn debuut tijdens de mannenmodeweek in Milaan. Die aankondiging werd gedaan door Carlo Capasa, voorzitter van de National Chamber of Fashion.

Terugkerende merken tijdens de mannenmodeweek in Milaan zijn onder andere Fendi en Gucci – de laatste zal het evenement openen met hun eerste mannenmodeshow onder leiding van creatief directeur Sabato De Sarno.

De modeweek biedt ook presentaties van verschillende merken en een co-ed format (waarbij, mannen- en vrouwencollecties gezamenlijk op de catwalk worden getoond, red.) met shows van JW Anderson, Dsquared2, Federico Cina, Philipp Plein, K-Way, Andersson Bell en Simon Cracker.

In totaal maken acht nieuwe merken hun debuut tijdens het halfjaarlijkse evenement, waaronder Domenico Orefice, Institution by Galib Gassanoff, LaTorre, Mordecai, Noskra, Rubeus Milano, ViaPiave33, Woolrich Black Label by Todd Snyder en Stuart Weitzman, die dit seizoen een herenkledinglijn introduceert.

De mannenmodeweek van Milaan wordt gestreamd op het platform milanofashionweek.cameramoda.it. De heer Capasa benadrukte het belang van creativiteit, innovatie, kwaliteit en duurzaamheid voor de voortdurende ontwikkeling van de Italiaanse mode-industrie.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking door Natasja Admiraal.