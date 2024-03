Strategische concepten: AMFI studenten schetsen de toekomst voor bestaande merken

Tijdens de specialisatie Brands & Innovation maken derdejaars AMFI studenten een strategisch concept voor bestaande merken, waarmee die over tien jaar relevant zijn.

“Zelf hebben we niet de tijd om na te denken over de relevantie van het merk over tien jaar. We zijn daar wel mee bezig in ons hoofd, maar tegelijk worden we opgeslokt door de dagelijkse zaken en zijn we veel bezig met de omzetcijfers van dit moment. De studenten inspireren ons om verder te kijken,” zegt Franka Vedder van sieradenmerk Franky. Ze staat naast de presentatie van Valerie Huizen, een student die een voorstel presenteert om sieraden te maken van mycelium (minuscule schimmeldraden waaruit paddenstoelen ontstaan).

Brands & Innovation is een programma voor derdejaars studenten van de Afstudeerrichting Fashion & Branding va AMFI. Tijdens het programma, dat een semester duurt en twee keer per jaar wordt aangeboden, wordt samengewerkt met bestaande merken. Zo werkten studenten in het verleden aan voorstellen voor – onder meer – Filling Pieces, RVDK, The Next Closet en Amsterdam Fashion Week. Dit keer waren modemerk Four, sieradenmerk Franky en motorkledingmerk RevIt.

Credits: AMFI

“Het programma draait om de vraag welke macro- en microtrends de komende jaren de kop opsteken en wat merken kunnen doen om relevant te blijven,” zegt Ellis Droog, een van de coördinatoren van het programma. “We leren de studenten toekomstgericht denken en handelen, zodat ze merken kunnen adviseren en inspireren. Met dit programma bereiden we studenten voor op het werken in functies die te maken hebben met trendforecasting, consumenteninzicht, toekomstplanning, innovatie en merkstrategie: binnen een bureau, denktank of merksetting,” Droog.

“Het leuke aan het werk van de AMFI studenten is dat het heel eigen is. Je ziet de persoonlijkheid van studenten terug in het werk, maar de voorstellen die ze doen zijn ook goed onderbouwd aan de hand van onderzoek en ze zijn verrassend,” zegt Colin van den Bosch, marketingmanager van Four én oud AMFI student; Van den Bosch volgde dit programma drie jaar geleden zelf nog als student.

“Ik ben vanuit Londen naar AMFI gekomen met een Exchange programma en ik heb enorm veel geleerd dit semester,” zegt Justin Osei die een voorstel maakte voor Four. “Ik heb veel onderzoek gedaan naar communities en zo kwam ik op het concept Four the Community, een platform waarmee het merk een nieuwe relatie met bestaande en potentiële klanten kan aangaan. Zo kan het merk toekomstbestendig blijven,” aldus Osei.

Geschreven door Bregje Lampe