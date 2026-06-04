Strategische cross-over: Hoe Malelions en XXL Nutrition herhaald succes kapitaliseren

De grens tussen streetwear en activewear ontwikkelt zich razendsnel, maar binnen Malelions worden beide segmenten strategisch steeds scherper van elkaar gepositioneerd. Een actueel voorbeeld daarvan is de nieuwe capsulecollectie van het Nederlandse modelabel in samenwerking met supplementenmerk XXL Nutrition. Na een succesvolle eerdere samenwerking introduceren beide merken eind juni een omvangrijke activewear-lijn waarin functionaliteit, performance en een uitgesproken sportesthetiek samenkomen. De aanloop naar deze lancering wordt ondersteund door een exclusieve live-activatie tijdens Intents Festival.

Een gesprek met Malelions Marketing Director Jimmy van der Pas biedt inzicht in de businesscase en filosofie achter deze strategische samenwerking, die inspeelt op een duidelijke marktontwikkeling waarbij activewear steeds nadrukkelijker evolueert richting functionele performanceproducten.

Een gedeeld ecosysteem

“Onze doelgroepen vertonen een sterke, organische overlap”, opent Van der Pas. De synergie tussen beide partijen is niet alleen gebaseerd op theoretisch marktonderzoek, maar bevindt zich al in een operationeel gedeeld ecosysteem. Het modemerk en de supplementengigant delen momenteel zo'n 25 tot 30 gezamenlijke partners, waaronder atleten, grotere content creators en collectieven zoals Creators FC en Streetgasm. “De merkpropositie sluit naadloos aan: XXL Nutrition cureert de sports- en lifestylemarkt vanuit voeding en supplementen, terwijl wij dat doen vanuit de fashion-invalshoek.”

Commerciële essentials en uitgesproken statement pieces

De collectie bestaat uit meer dan tien items en combineert commerciële toegankelijkheid met modische statements. De basis wordt gevormd door minimalistische gymsets waarin de herkenbare merkcodes subtiel zijn verwerkt, waaronder het iconische rood van XXL Nutrition. Centraal staat de slogan ‘Beyond your limits’, verwerkt in de nekhals van verschillende styles.

Daarnaast bevat de collectie een aantal gelimiteerde statement pieces. “We wilden ook uitgesproken ontwerpen toevoegen die aansluiten bij de huidige fitnesscultuur,” aldus Van der Pas. Zo introduceert de collectie oversized acid-wash T-shirts met een zwaardere fit.

Tegelijkertijd haakt de lijn met technische ontwerpen, zoals het multifunctionele trainingsjack, aan bij de aanhoudende hardlooptrend binnen de markt. Dit item illustreert bij uitstek de verschuiving naar functional apparel: kleding die technisch presteert tijdens high-performance sporten zoals running, maar qua esthetiek moeiteloos overvloeit in het dagelijkse straatbeeld. Ook mesh-materialen keren terug binnen het assortiment in de vorm van shorts en shirts, waarmee de collectie zich nadrukkelijk positioneert op het snijvlak van lifestyle en performance.

'Malelions x XXL Nutrition’. Credits: Malelions

Community building op festivalterrein

De introductie van de lijn krijgt een vroege publieksprimeur tijdens Intents Festival, dat plaatsvindt van 5 tot en met 7 juni. Op de festivalcamping realiseert XXL Nutrition traditioneel een eigen gymconcept, waar Malelions strategisch op aansluit. Voor deze editie bundelen beide merken hun krachten in de ‘XXL Nutrition x Malelions Gym’: een immersieve merkactivatie die dient als fysiek ontmoetingspunt voor consumenten, influencers en atleten, als krachtige live teaser in aanloop naar de officiële online release eind juni via de webshop van Malelions.

De volgende stap in performance wear

De samenwerking onderstreept de groeiende focus van Malelions op het sport- en activewearsegment. Waar het merk zich binnen de reguliere collectie steeds nadrukkelijker ontwikkelt als premium label, ligt de focus binnen activewear juist op technische materialen en performance-georiënteerde productcategorieën.

Na eerdere stappen binnen padel en wintersport verstevigt het label met deze collectie zijn positie binnen de actieve sportmarkt. Die ontwikkeling krijgt volgend jaar een vervolg met de introductie van een eigen golfcollectie, waarvan de eerste samples momenteel in ontwikkeling zijn.