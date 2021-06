Street One lanceert mannenmodelijn

Duits modemerk Street One gaat de mannenmode in. Street One Men zal in de eerste helft van 2022 beschikbaar zijn en zal in eerste instantie alleen verkrijgbaar zijn via het eigen online kanaal, aldus het persbericht van moederbedrijf CBR Fashion Group. “Een samenwerking op korte termijn met geselecteerde groothandels klanten is op een later tijdstip niet uitgesloten.”

Street One Men zal 10 collecties per jaar omvatten. “Wij zijn zeer enthousiast over deze nieuwe stap voor de CBR Groep en zijn er zeker van gebruik kunnen maken van de grote potentie binnen het mannenmode segment,” aldus Jim Nowak, CEO van de CBR Fashion Group, in het persbericht.

In het bericht wordt niet gemeld welke stijl Street One Men krijgt. De damestak van het merk richt zich op ‘easy-to-wear’ kleding met een vrouwelijke look. Volgens de website van Street One heeft het merk meer dan 4360 verkooppunten in Europa op dit moment.