Streetstyle focus FW26: Rust keert terug in de straten van Milaan

Na de aftrap van het nieuwe seizoen op de herenmodebeurs Pitti Uomo, waar ook de nieuwste looks van de bezoekers te zien waren, verschuift de aandacht nu naar de straten van Milaan. In de Italiaanse modehoofdstad kiest men voor een ingetogen look, met meer spel in details zoals een opvallende das of bijzondere knopen.

Double-breasted

Double-breasted jassen en mantels in de FW26-streetstyles in Milaan Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Met de vrij koele temperaturen zijn de heren warm gekleed. Een populaire keuze is het double-breasted jasje – als lange jas of kortere variant – geïnspireerd op uniformen. Meestal is het tot bovenaan dichtgeknoopt, wat het tot het statement-piece van de look maakt. Grote knopen, contrasterend van kleur of ton-sur-ton, vormen het belangrijkste accent.

Opvallende dassen

Dassen staan in de schijnwerpers in Milaan Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Bezoekers van de modeweek zetten bijzondere accenten met hun das. De terugkeer van dit accessoire in de streetstyle is geen nieuws meer. Steeds meer durven ze echter te kiezen voor een opvallend statement-item met een wild patroon, variërend van een retro-vibe tot een modern ontwerp met graffiti. Hoewel er qua kleur geen grenzen zijn voor de das, letten de dragers er wel op dat deze ofwel kleurrijk is afgestemd op de look en de kleuren herhaalt, ofwel vakkundig en harmonieus contrasteert.

Het eenvoudige pak

Pakken in de straten van Milaan Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Terwijl in Florence de ‘Pitti Peacocks’ paraderen in hun vintage driedelige pakken met bijpassende hoed en wandelstok, neigen de bezoekers in Milaan naar een tijdlozere en modernere variant van het pak.

Donkere jassen omhullen grijze pakken Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Ze kiezen voor eenvoudige zwarte en grijze tweedelige pakken, waarbij een krijtstreepversie of een contrasterende das het meest gewaagd is. De silhouetten zijn meestal recht, niet oversized en niet extreem strak. Dit wordt vaak gecombineerd met een casual, maar toch chique jas. Samen met een grote zonnebril brengen ze zo de ‘old money’-esthetiek in het spel, zonder te opzichtig te zijn.

Beige en bruin bij vrouwen

Bezoeksters tonen hun sterke schouders in Milaan Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De dames volgen deze trend. In plaats van zwart en bruin neigen zij echter naar verschillende beige- en bruintinten. Ook voor hen speelt een casual wollen jas of trenchcoat een belangrijke rol. In tegenstelling tot de heren kiezen zij vaker voor een grote tas om de outfit compleet te maken.

Bontkragen

Bontkragen houden de bezoekers van de Milaan Fashion Week warm Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Bont – of het nu nieuw, vintage of het alternatief van synthetische materialen is – blijft een controversieel onderwerp op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn. Toch hullen ook dit seizoen weer enkele bezoekers zich erin.

De focus ligt vooral op een grote kraag, die wordt toegepast op diverse jassen en in verschillende kleuren. De stijl varieert dan ook per item, van een casual look met jeans en een hoodie tot een chiquere variant in de ‘old money’-stijl.

Naast de kraag waren in de straten van Milaan ook weer hele bontjassen en diverse details en accessoires te zien. Denk aan een strapless manteljurk met bont aan de zoom en een omslagdoek.

Nog meer bont in de straten van Milaan Credits: ©Launchmetrics/spotlight