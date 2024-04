Streetwearmerk Patta wint Grand Seigneur 2024

Streetwearmerk Patta heeft op woensdag 10 april de Grand Seigneur in ontvangst genomen. Edson Sabajo en Guillaume Schmidt, de oprichters van het streetwearmerk, namen de mode-onderscheiding van dit jaar in ontvangst, zo meldt brancheorganisatie Modint in een persbericht.

Het duurde maar liefst vijf jaar voordat er weer een Grand Seigneur-winnaar aan de lijst werd toegevoegd. Dit jaar is dat Patta, die tegelijkertijd ook zijn twintigste verjaardag viert. “De jury is zeer onder de indruk van de eigenheid en de verantwoordelijkheid van Patta. Hoe de verkoop van streetwear en sneakers meer kan zijn dan de handel in mode”, deelt John de Greef, jurylid van de Grand Seigneur, in een persbericht.

“In 2004 was Patta een klein merk met een kleine winkel. Nu is het een bedrijf met circa 90 medewerkers en vestigingen in Londen en Milaan, en een internationale e-commerce van een omvangrijke kleding-, accessoire- en schoenencollectie”, schrijft de Grand Seigneur-jury. “Patta is vooral een bedrijf en merk dat verder gaat dan mode en verkoop. ‘Niet alleen nemen, maar ook teruggeven’, is de slogan bij Patta. Zo wordt er ook gestreefd om de Patta-kreet ‘Out of love and necessity rather than profit and novelty’ in gedachten te houden. Dit komt naar voren in diverse initiatieven die niet primair gericht zijn op verkoop en producten zoals een running team, een cycling team of een Patta Foundation gericht op educatie van jongeren.”

Daarnaast zet Patta in op verschillende samenwerkingen. “Ze creëren diverse gemeenschappen, maar vergeten daarbij nooit om de zwarte gemeenschap met alle respect te eren en aan diversiteit te werken. Bij al deze uitingen en initiatieven weet Patta een sterke eigen en geliefde identiteit uit te dragen, ook zeker in visueel opzicht”, sluit de Grand Seigneur-jury af.

Patta ontvangt Grand Seigneur 2024

De laatste Grand Seigneur werd in 2019 uitgereikt aan ontwerper Ronald van der Kemp. De prijs is sinds 1984 dertig keer uitgereikt. Zo ontvingen Lidewij Edelkoort, Iris van Herpen, Viktor & Rolf en G-star de prijs al eens. Op 10 april 2024 wordt Patta aan de lijst toegevoegd.

De Grand Seigneur wordt uitgereikt aan personen, instellingen of ondernemingen in Nederland die meerdere jaren achtereen middels hun professie, specialiteit, visie of product hebben bijgedragen aan het modebeeld en het modebewust maken van het publiek in Nederland.