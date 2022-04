‘Stretch Yourself’: Denim van de toekomst, ontworpen door Gen Z

Een verkenningstocht naar denimontwerp door de House of Denim Foundation x Jean School-studenten in samenwerking met The LYCRA Company en 7 van de meest vooruitstrevende denimfabrieken ter wereld.

Amsterdam, 13 april 2022

"Welke denim zou generatie Z voor haar generatie ontwerpen?" was de vraag die het House of Denim team zich stelde toen het met The LYCRA Company nadacht over de toekomst van stretch denim. Als mede-oprichter van Jean School, de eerste en enige denim onderwijsinstelling in de wereld, werkte House of Denim samen met 30 studenten van Jean School, Amsterdam, zeven van de meest vooruitstrevende fabrieken ter wereld en The LYCRA Company om een antwoord te vinden op deze vraag. De meest innovatieve en duurzame stretchdenimstoffen van dit moment waren het medium. Het resultaat: Een perspectief op de toekomst van denim en een tentoonstelling met 14 ontwerpen getiteld "Stretch Yourself" die op 20-21 april wordt gelanceerd op de denimbeurs Kingpins, Amsterdam.

Onderwijs door toonaangevende figuren uit de sector, en onbeperkte creativiteit: couture ontmoet casual

Alle deelnemende studenten kregen lezingen van het team van The LYCRA Company en live online presentaties van de deelnemende denimfabrieken. De denimfabrieken stuurden hun meest hoogwaardige stoffen naar House of Denim en de studenten mochten zelf kiezen met welke stoffen ze aan de slag wilden.

Mariette Hoitink, medeoprichter van House of Denim, licht toe: "Wat mij zo aansprak aan dit project met Jean School, Lycra en deze zeven fabrieken is dat we begonnen met een educatief gedeelte over duurzaamheid en innovatie waarbij alle fabrieken betrokken waren en dat we de studenten de vrijheid gaven om te ontwerpen waar ze zin in hadden. De fabrieken voorzagen de studenten van super speciale stoffen. Het eindresultaat varieert van goed ontworpen strakke en baggy broeken tot jurken die gender in twijfel trekken. Couture ontmoet casual. De titel van de tentoonstelling, "Stretch Yourself", is echt van toepassing; de studenten hebben dag en nacht gewerkt om tot het eindresultaat te komen en hebben stretch denim op een totaal onverwachte manier aangepakt. Het hele project weerspiegelt diversiteit en inclusie en ondersteunt creativiteit."

Stretch Yourself Collectie House of Denim Foundation x Jean School in samenwerking met The LYCRA Company, foto's met dank aan @sirconrads

Een van de meest innovatieve en duurzame denimfabrieken ter wereld

De deelnemende fabrieken aan "Stretch Yourself" zijn Calik Denim, Bossa Denim, Orta uit Turkije; Naveena Denim Mills en Soorty Enterprises uit Pakistan; DNM Denim uit Egypte; en Advance Denim uit China.

Innovatieve technologieën van The LYCRA Company

Voor nauwsluitende jeans of andere lichaamsgerichte kledingstukken moet een stretchstof worden gebruikt, omdat het kledingstuk anders oncomfortabel zit en de bewegingsvrijheid beperkt. De nieuwe generatie innovatieve, premium stretchdenim geeft een nieuwe definitie aan comfort en kwaliteit. Het is duurzamer en duurzamer.

Stretch Yourself Collectie House of Denim Foundation x Jean School in samenwerking met The LYCRA Company, foto's met dank aan @sirconrads

De geleverde stoffen bevatten drie innovatieve technologieën van The LYCRA Company: LYCRA® dualFX®-technologie is een gepatenteerde stofconstructie die het herstellend vermogen van stretchdenimstoffen vergroot, zodat nauwsluitende stijlen hun vorm behouden. De technologie bestaat uit twee stretchvezels: de LYCRA® elastaanvezel en deLYCRA® T400® vezel die het herstelvermogen versterkt. LYCRA® FREEF!T®-technologie biedt gemakkelijke stretch met veel flexibiliteit voor flatterende, nauwsluitende jeans met zacht en rekbaar comfort. Deze technologie zorgt voor comfort in beweging over een breder pasvenster. LYCRA® T400® vezel is een co-polymeer (bi-component) dat zijn eigen stretch genereert wanneer het wordt blootgesteld aan warmte - het krult letterlijk op als een gekrulde menselijke haar. LYCRA® T400® EcoMade vezel wordt gemaakt van 50% gerecycleerde PET-flessen en 18% plantaardige vezels, waardoor het een duurzame inhoud van 68% heeft. De vezel is ook GRS-gecertificeerd om de traceerbaarheid doorheen de distributieketen te garanderen.

Helen Latham, Sr. Strategic Accounts Manager van The LYCRA Company vertelt: "Het is ons doel om samen te werken met jeansontwerpers van de toekomst in onze industrie en hen te ondersteunen bij het delen van onze innovatieve technologieën. Hun inspiratie en intellectueel frisse ideeën inspireren ons."

Alle stoffen die in het Stretch Yourself-project worden gebruikt, zijn verkrijgbaar bij Denim City voor ontwerp- en sample-doeleinden. Na Kingpins zal Stretch Yourself tot 31 juni een thuis vinden bij Denim City, Amsterdam.

Stretch Yourself Collectie House of Denim Foundation x Jean School in samenwerking met The LYCRA Company, foto's met dank aan @sirconrads

Over House of Denim

Over de Jean School

De House of Denim Foundation is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die samenwerkingsprojecten bedenkt en initieert om de belangrijkste belanghebbenden in de denimindustrie te verbinden en te inspireren 'Towards a Brighter Blue'. De missie van de stichting is om 'het goede te bepleiten' door 'best practices' te promoten. En ‘samenwerking voor een betere wereld’’ door het bouwen van een netwerk voor een industrie-brede samenwerking op het gebied van normen, projecten en middelen voor een drogere, schonere en slimmere industrie. House of Denim 'leidt de besten op' door een nieuwe generatie van helder blauw talent op te leiden met als doel de lat hoger te leggen voor kennis, vaardigheden en innovatie in de hele sector. Om een paar initiatieven te noemen: Denim City Amsterdam (thuisbasis van de House of Denim Foundation en de Jean School) en Denim City Sao Paulo, Global Denim Awards, Denim Days en de Indigo Embassy-sessies.

Jean School is in 2012 opgericht door House of Denim en ROC Amsterdam en biedt een tweejarig specialisatietraject in Denim Design & Development voor modestudenten en een eenjarige International Course bij Denim City. Het curriculum van Jean School richt zich op ontwikkeling, vakmanschap, innovatie en duurzaamheid. Samenwerkingen met toonaangevende denimmerken en experts uit de industrie zijn onderdeel van het programma. Het resultaat: een unieke onderwijsinstelling, met alumni werkzaam over de hele wereld. Jean School viert haar tienjarig bestaan in de herfst van 2022.

Over de LYCRA Company

The LYCRA Company innoveert en produceert vezel- en technologieoplossingen voor de kleding- en persoonlijke verzorgingsindustrie. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Wilmington, Delaware, en het bedrijf wordt wereldwijd erkend om zijn innovatieve producten, duurzame oplossingen, technische expertise en ongeëvenaarde marketingondersteuning. The LYCRA Company is eigenaar van toonaangevende consumenten- en handelsmerken: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®, en TACTEL®. De erfenis gaat terug tot het jaar 1958 toen The Lycra Company het eerste spandexgaren uitvond, de LYCRA® vezel. Vandaag de dag richt The LYCRA Company zich op het toevoegen van waarde aan de producten van haar klanten door het ontwikkelen van unieke innovaties die zijn ontworpen om te voorzien in de behoefte van de consument aan comfort en duurzame prestaties.