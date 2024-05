Stretch zonder elastaan of lycra: Hermin Textile uit Taiwan heeft een oplossing

De Taiwanese textielspecialist Hermin Textile presenteerde een bijzondere innovatie op Techtextil in Frankfurt: het bedrijf heeft een manier gevonden om natuurlijke vezelstoffen elastisch te maken. Dit geldt voor alle natuurlijke vezels en stofconstructies.

Elastische vezels zijn een van de favoriete additieven in de kledingindustrie. Vooral de laatste jaren worden steeds meer producten elastisch - van jeans tot klassieke herenpakken. Elastaan, lycra en spandex hebben echter een groot nadeel: ze kunnen niet worden gerecycled als ze met andere vezels worden gemengd. Bovendien wil de EU belangrijke chemische bouwstenen verbieden die nodig zijn voor de productie van stretchvezels. De uitvinding die Hermin Textile uit Taiwan nu heeft gedaan, kon niet op een beter moment komen.

Alternatief voor elastaan

“Als je onze technologie gebruikt, heb je geen spandex meer nodig”, zegt Jeimy Lee van Hermin Textile. Hermin kan zijn zelfontwikkelde “EZ Dye”-technologie (d.w.z. “easy dye”) gebruiken om elasticiteit toe te voegen aan stoffen of breigoed van volledig natuurlijke vezels of geregenereerde vezels zoals Tencel. Het is echter nog niet getest met wol. Ook niet met synthetische vezels, want het bedrijf is gespecialiseerd in natuurlijke vezels, legt Lee uit. “Zelfs onze yogabroeken zijn gemaakt van 100 procent katoen”, zegt Lee, waarmee ze aangeeft dat yogabroeken het summum van elastische kleding zijn. Het herstel is uitstekend, benadrukt ze.

Jeimy Lee presenteert de nieuwe verftechniek van Hermin. Credits: Regina Henkel / FashionUnited

Toevallig ontwikkelde technologie

Zoals zo vaak het geval is, is de nieuwe technologie bij toeval ontstaan. Het bedrijf wilde eigenlijk het verfproces optimaliseren en manieren zoeken om grondstoffen te besparen. En dat is gelukt. Stoffen die geverfd zijn met de gepatenteerde EZ Dye technologie besparen meer dan 80 procent stoom en water, 70 procent alkali en zout en 50 procent of meer kleurstof. Bovendien verloopt het hele verfproces veel sneller. Als bewijs laat Lee een T-shirt zien dat voor de helft op conventionele wijze is geverfd en voor de helft met de nieuwe technologie, met dezelfde kleur. De verschillen zijn duidelijk zichtbaar.

Dat de stoffen tijdens dit proces ook elastisch worden, was een toevallige ontdekking. Lee wil niet onthullen hoe het precies werkt, alleen dat het te maken heeft met de voorbehandeling van de stoffen. Uiteindelijk werd ontdekt dat de maatregelen om het verfproces te optimaliseren ook leidden tot een grotere elasticiteit van de stoffen. Het bedrijf gebruikte dit resultaat om de technologie verder te ontwikkelen en deed daar ongeveer anderhalf jaar over.

Tot nu toe is de EZ Dye technologie alleen verkrijgbaar bij Hermin. Inmiddels hebben ook andere bedrijven interesse getoond in de nieuwe technologie en gevraagd naar licentiemogelijkheden. Maar Hermin heeft hier geen interesse in. “Misschien later,” zegt Lee, want voor nu wil Hermin de technologie zelf gebruiken en er verder aan werken om te zien wat er nog meer bereikt kan worden.

Overigens is deze veredelingstechnologie niet duurder. “Onze stoffen zijn niet duurder dan stoffen met elastaan,” legt Lee uit. Juist omdat er minder water en kleurstof nodig zijn en het proces ook minder tijd in beslag neemt, is het ook prijstechnisch mogelijk om een aantrekkelijk alternatief voor elastaan te bieden. Internationale mode- en outdoorbedrijven hebben al interesse getoond.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.