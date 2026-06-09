Stro als alternatief voor houtpulp bij de productie van viscose- en lyocellvezels

Kan tarwestro dienen als alternatief voor houtpulp bij de productie van hoogwaardige viscose- en lyocellvezels voor de mode-industrie? Volgens een nieuw rapport van de milieuorganisatie Canopy is het antwoord ja.

Het rapport, ‘From Wheat Straw to Wardrobes: Fashioning a new fibre future’, presenteert de resultaten van een proefproject, Project Latvus. Dit project onderzocht of pulp van Indiaas tarwestro gebruikt kan worden voor de productie van hoogwaardige viscose- en lyocellvezels als vervanging van traditionele houtpulp. De bevindingen van het rapport benadrukken dat pulp van tarwestro een haalbaar alternatief is voor houtpulp bij de productie van viscose- en lyocellvezels. Daarnaast is het geschikt voor de productie van diverse garens en stoffen voor meerdere producttoepassingen.

Rapport Canopy onderzoekt tarwestro als vervanging voor lyocell in MMCF's

Tegenwoordig wordt houtpulp gebruikt voor de productie van man-made cellulosevezels (MMCF's), waaronder viscose en lyocell. Deze vezels worden doorgaans gepresenteerd als milieuvriendelijker dan synthetische vezels zoals polyester en andere grondstofintensieve natuurlijke vezels zoals katoen, omdat ze afkomstig zijn van houtpulp uit gecultiveerde bossen. De groeiende vraag naar MMCF's vergroot echter ook hun impact op de planeet.

Studies tonen aan dat jaarlijks meer dan 300 miljoen bomen worden gekapt voor de productie van deze vezels. Dit gebeurt ook in bossen die cruciaal zijn voor het klimaat en de biodiversiteit. Het stoppen van ontbossing is een van de snelste en meest kosteneffectieve maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen. Het ondersteunt tevens de wereldwijde “30x30” biodiversiteitsdoelstelling, die gericht is op de bescherming van 30 procent van het land en water op aarde in 2030.

Tarwestro als alternatief voor houtpulp bij de productie van viscose- en lyocellvezels Credits: Unsplash

Project Latvus is opgezet om deze uitdagingen aan te gaan door landbouwafval om te zetten in een grondstof voor lyocellvezels met een lage impact. Het proefproject bracht dertien partners uit de hele waardeketen samen: de non-profitorganisaties Canopy en Fashion for Good; modemerken C&A, H&M Group en Reformation; innovators en fabrikanten in de toeleveringsketen Chempolis, TITK, Inovafil, Yee Chain, Shahi, Filpucci en DBL; traceerbaarheidsprovider TextileGenesis; en tarwestroleverancier A2P Energy. Het proefproject bouwt voort op het rapport ‘Spinning Future Threads’ van de Laudes Foundation uit 2021. Dit rapport wees op het potentieel van agrarische reststromen in Zuid- en Zuidoost-Azië als grondstof voor textiel.

Het proefproject bestond uit zeven fasen. Eerst werd tarwestro verzameld in India, waarna het werd geraffineerd en naar Chempolis in Finland verscheept voor voorbehandeling en verwerking tot pulp. Vervolgens werd de pulp opgelost en tot lyocellvezel gesponnen bij TITK. Inovafil maakte er vier garens van, afgestemd op de specificaties van de merken. Toeleveringspartners weefden en breiden hier verschillende stoffen van: een single jersey voor T-shirts, door Filpucci gesponnen garen voor truien van Reformation, een platbinding voor blouses van Shahi en een kettinggebreide mesh van Yee Chain. Elk merk produceerde en evalueerde prototype kledingstukken. TextileGenesis voerde een traceerbaarheidsproef uit om het volledige traject van boer tot kledingstuk in kaart te brengen.

De voordelen van het gebruik van tarwestro voor de productie van MMCF's

Reformation voerde een vergelijking uit met een conventionele lyocell-referentievezel uit de materialenbibliotheek van hun leverancier. Zij merkten op dat de Project Latvus-vezel een “sterke esthetische match” was met commerciële levensvatbaarheid. Vroege toegang tot ‘baby cones’ stelde hen ook in staat om verfformules te verfijnen. Dit leidde uiteindelijk tot een succesvolle overeenkomst in verzadiging, kleurtint en prestaties. Er waren echter enkele kleine, maar verwachte, hobbels in het proefproject. De pulpopbrengsten waren lager dan de doelstellingen op industriële schaal (ongeveer 24 procent versus een verwachte 37 tot 39 procent). Dit kwam voornamelijk door verliezen tijdens de voorbehandeling, die bij grotere partijen zouden moeten verbeteren. Shahi, een van de leveranciers, meldde problemen met de kleurechtheid en dimensionale stabiliteit na herhaaldelijk wassen. Andere partners ondervonden deze problemen echter niet. Dit suggereert dat de problemen te maken hebben met specifieke afwerkings- en verfprocessen, en niet met de vezel zelf.

Canopy merkt op dat alternatieve grondstoffen zoals tarwestro belangrijk zijn voor de diversificatie van vezels binnen de mode-industrie. Ze verminderen de afhankelijkheid van bossen en versterken de veerkracht van de toeleveringsketen. India, de op een na grootste landbouweconomie ter wereld, heeft het potentieel om een leider te worden in de productie van de volgende generatie MMCF's zoals tarwestro. Dit komt door de aanzienlijke aanvoer van landbouwresiduen. Studies tonen aan dat boeren jaarlijks meer dan 90 miljoen ton oogstresten verbranden. Het merendeel hiervan is rijst- en tarwestro, grondstoffen die in plaats daarvan gebruikt kunnen worden voor de productie van textielvezels met een lage impact. Het verbranden van gewassen is verantwoordelijk voor tot 40 procent van de luchtvervuiling in Delhi. Dit verkort de levensverwachting in de getroffen regio's met wel tien jaar. De niveaus van PM2,5 (kleine luchtvervuilingsdeeltjes die schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid) in Noord-India stijgen hierdoor tot 15 à 45 keer de veiligheidsrichtlijnen van de WHO.

Opschaling van het proefproject kan nieuwe inkomstenbronnen bieden voor boerengemeenschappen in Noord-India. Tegelijkertijd versterkt het de lokale productiecapaciteit, vermindert het de luchtvervuiling en ondersteunt het de groei van een meer circulaire textielindustrie. Canopy roept nu andere modemerken op om de opschaling van MMCF's zoals tarwestro te ondersteunen. Een gebundelde vraag zal er ongetwijfeld voor zorgen dat deze materialen snel prijsgelijkheid en industriële schaal bereiken.

“Project Latvus toont aan dat de toekomst van vezels er al is. Hoewel verdere opschaling nodig is om de efficiëntie te optimaliseren en het prijsverschil te overbruggen, is de richting duidelijk: de volgende generatie MMCF's is klaar voor de volgende fase van commerciële toepassing,” aldus Nicole Rycroft, oprichtster en directeur van Canopy, in een verklaring. “Door grondstoffen te diversifiëren en verder te kijken dan bossen, hebben we een reële kans om een veerkrachtigere, circulaire en impactarme textielindustrie op te bouwen.”

Samenvatting Tarwestro kan houtpulp vervangen bij de productie van hoogwaardige viscose- en lyocellvezels, wat een duurzaam alternatief biedt voor de mode-industrie.

Het proefproject Latvus heeft met succes de haalbaarheid van tarwestropulp voor diverse garens en stoffen aangetoond, waarbij prototype kledingstukken een sterk esthetisch en commercieel potentieel lieten zien.

Opschaling van de productie van vezels op basis van tarwestro in regio's als India kan nieuwe inkomstenbronnen voor boeren creëren, luchtvervuiling door het verbranden van gewassen verminderen en een meer circulaire en veerkrachtige textielindustrie bevorderen.