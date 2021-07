Student-ondernemers Julia Hinfelaar en Kyara Tonen bedenken oplossing voor verpakkingsprobleem

Een maand geleden wonnen Julia Hinfelaar en Kyara Tonen de ondernemerschapsprijs van TMO Fashion Business School; de Meester Koetsier Entrepreneur Award. Niet alleen zijn zij gelauwerd met de eer, ook wonnen zij een startkapitaal van 10.000 euro. Kyara en Julia vertellen over hun duurzame verpakkingsconcept BOXCET. Een concept dat wat hen betreft over 10 jaar de wereld heeft veroverd.

Hoe is het idee ontstaan?

Julia: ‘In semester 5 is het idee ontstaan om een duurzame box te ontwikkelen. Dat semester staat geheel in het teken van ondernemerschap en tijdens het zogenaamde BP5 project (Business Plan project, red.) moet je met medestudenten een innovatief businessconcept bedenken. Aan het einde van het project worden alle businessconcepten gepitcht aan een vakjury en de meest kansrijke ideeën mogen door naar ‘de volgende ronde’, in dit geval het volgende semester waar je binnen de Leerlijn Ondernemerschap van TMO het product verder kan uitwerken. Kyara en ik hebben dat gedaan.’

Kyara: ‘Omdat we zelf best veel online kopen, zagen we het probleem van het toenemend aantal verpakkingen. Vaak zijn de dozen waarin een item is verpakt veel te groot. Op TMO hebben we geleerd dat de afvalberg alsmaar groter wordt en er eigenlijk geen oplossing is. Met dat besef is het idee ontstaan en hebben we het uitgewerkt binnen BP5. Omdat Julia en ik sowieso samen onze scriptie wilden gaan doen, lag het voor de hand dat we ook samen voor de Leerlijn Ondernemerschap gingen kiezen. En nu runnen we dus ook samen BOXCET! Waar de naam voor staat? Box is wel duidelijk denk ik, CET staat voor Corporate Ecological Transport.’

Hoe werkt BOXCET?

Julia: ‘Een modebedrijf of logistiek bedrijf koopt een aantal boxen in en deze kunnen zij inzetten voor hun interfiliaal verkeer om de winkels te bevoorraden. Bij aflevering worden de boxen geruild tegen lege boxen. In een later stadium willen we ook de business-to-consumer-markt gaan bedienen. Dat betekent dat consumenten hun kledingstukken in een Boxcet thuisbezorgd krijgen en de box bij een inleverpunt zoals een supermarkt of een PostNL-servicepunt inleveren. Het is ons streven om het voor de consument zo gemakkelijk mogelijk te maken zodat de boxen ook daadwerkelijk worden ingeleverd en niet bij het vuilnis belanden. Dit vergt echter nog wat onderzoek, vandaar de keuze om eerst met de B-to-B-markt te starten.’

En het product zelf? Hebben jullie al een producent?

Kyara: ‘Ja, al tijdens BP5 hebben we een leverancier gevonden. Zij recyclen textiel en maken er vilt van. Toen we een leverancier gevonden hadden, zijn we gestart met het maken van de technische tekeningen. We wisten natuurlijk wel ongeveer hoe de box eruit moest gaan zien maar niet alle details. Belangrijk was dat er zo weinig mogelijk verbindingsnaden zouden zijn, dus dat de box uit één stuk vilt gemaakt zou worden. Hierdoor is de box steviger en kan hij langer mee, wat ook duurzaam is. Bij de technische kant hebben we wel hulp gehad maar veel konden we zelf doen dankzij de productielessen die we op TMO hebben gehad. Het eerste prototype hadden we al vrij snel in huis. Met dit sample zijn we bedrijven gaan benaderen zoals het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken en PostNL. We zijn nu zover dat we pilots gaan uitvoeren met bedrijven als VIM Logistics, Parkeerservice Nederland en PostNL. Én we zijn in gesprek met een aantal fashionlabels.’

In juni wonnen jullie de Meester Koetsier Entrepreneur Award. Wat vonden jullie daarvan?

Julia: ‘We hadden het natuurlijk héél erg gehoopt maar niet verwacht. De andere concepten waren ook ijzersterk. Ja, we zijn heel blij!’

Kyara: ‘Bloed, zweet en tranen kun je wel zeggen. We hebben onze pitch oneindig geoefend. Voor onze coaches en zelfs bij De Bijenkorf waar we allebei werken. Het is heel gaaf om te zien dat je na 5 maanden hard werken de bevestiging van een vakjury krijgt en hoort dat ook zij in het concept geloven. Dat is super!’

Dus jullie gaan door met Boxcet?

Kyara: ‘Jazeker! We gaan eerst stage lopen maar in de tussentijd gaan we ook aan Boxcet werken zodat we nadat we zijn afgestudeerd er onze fulltime business van kunnen maken.’

Julia: ‘Ik wil er nog wel even aan toevoegen dat we dit zonder de Leerlijn Ondernemerschap nooit hadden kunnen doen. Het starten van een bedrijf terwijl je student bent, met gratis coaching en advies vanuit TMO en daarbuiten: hoe mooi wil je het hebben? Het is ook heel gaaf dat TMO ondernemerschap zo stimuleert. Het kleinschalige is fijn, maar het ondernemende zeer zeker ook!’

Wat gaan jullie met de prijs doen?

Julia: ‘We gaan de prijs gebruiken om de productie op te starten. Dat zijn nu de hoogste kosten. Daarnaast gaan we een marketingplan maken. De exposure die we nu krijgen, moeten we vast zien te houden.’

Tot slot: waar staan jullie over 5 jaar?

Kyara: ‘Over 5 jaar heeft Boxcet de B-to-B-markt veroverd en over 10 jaar is het een internationaal merk. Dream big!’