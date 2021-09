Studenten Amsterdam Fashion Academy exposeren werk tijdens Dutch Design Week

Eerstejaars bachelorstudenten van de Amsterdam Fashion Week presenteren binnenkort hun werk tijdens de Dutch Design Week, die loopt van 14 tot en met 26 oktober. In samenwerking met Mediamatic, een Amsterdamse kunstinstelling gericht op natuur, biotechnologie en biokunst, ontwikkelden de studenten eigen kostuumontwerpen rondom het thema biodiversiteit. De designs worden geëxposeerd in Eindhoven, zo is te lezen in een bericht van de mode-academie.

De studenten gingen aan de slag met vragen als ‘hoe kunnen door middel van mode we meer empathie teweegbrengen voor andere soorten op de planeet’ of ‘kunnen we de wereld vanuit een niet-menselijk perspectief bekijken door ons te kleden als insect, plant of dier?’. Het resultaat: ontwerpen die het midden houden tussen modelook en natuurverschijnsel.

De ontwerpen worden ook opgenomen in een een diy-kostuumgids. De bedoeling is dat de kostuums thuis worden nagemaakt en gedragen tijdens carnaval 2022, om het thema van biodiversiteit daar naar voren te brengen ‘en het belang van de soorten op de planeet te vieren’, aldus een woordvoerder Mediamatic in het persbericht.

Beeld: Amsterdam Fashion Academy

“We zijn verheugd dat onze studenten de kans krijgen deel te nemen aan DDW Dutch Design Week, het grootste designevenement in Noord-Europa,” aldus Cristiano Carciani, hoofd van de academie. Volgens Carciani heeft het project de studenten de mogelijkheid gegeven om te werken aan een concreet project en heeft het hen ‘aangemoedigd om biodiversiteit te analyseren en hun kritisch denkvermogen toe te passen’.

De dertig ontwerpen zijn van 14 tot en met 26 oktober te zien in de Mediamatic-ruimte in het Natlab in Eindhoven.