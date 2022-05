Studio Anneloes, New office

NEW OFFICE

Studio Anneloes is verhuisd! Het modemerk liet een gloednieuw pand bouwen op het SADC Business Park in Amsterdam Osdorp en is inmiddels officieel van adres veranderd. Voorheen zat het bedrijf in het World Fashion Center. Met het betrekken van dit kantoor heeft het Amsterdamse fashion brand wederom een mijlpaal bereikt.

Anneloes van der Heijden en Jan-Willem van Loon, de eigenaren van het kledingmerk, besloten een pand te laten bouwen, zodat ze volledig zelf konden invullen. Van Loon heeft zich in dit project gestort, van stip aan de horizon tot de verhuizing. Hij sloeg de sloeg handen ineen met Heembouw, een bouwbedrijf en architectenbureau in één dat zich omschrijft als ontwerpende bouwer. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een sfeervol pand waar werknemers, zakenpartners en gasten zich thuis kunnen voelen.

Studio Anneloes, eigendom van het merk.

BEWUST IN BOUW & GEBRUIK

Studio Anneloes is bewust bezig met de toekomst van het merk én van de planeet. Sinds de oprichting in 2006 wordt duurzaamheid altijd meegenomen in de overwegingen van het dameskledingmerk. De communicatie over de footprint en de productielocaties is transparant. Een eigen kantoorpand dat past bij de uitstraling en de kernwaarden van Studio Anneloes is de ideale plek voor het merk om verder te groeien.

Er is gebruik gemaakt van gerecycled beton bij het bouwen van dit pand. Hiermee is een grote hoeveelheid Co2 uitstoot bespaard gebleven. Een normale benzineauto zou hiermee vijf keer om de wereld kunnen rijden. Een groot deel van het dak is bekleed met zonnepanelen en er wordt op een bewuste manier gebruik gemaakt van energie dankzij het WKO-systeem (Warmte Koude Opslag). Dankzij deze initiatieven is het eigen verbruik grotendeels gecoverd en is Studio Anneloes bijna helemaal energieneutraal in gebruik. In deze video kun je alvast een sneak preview van thema No.7 Be a Goddess in het nieuwe kantoorpand bekijken! Deze collectie wordt begin juli uitgeleverd.

LOOK & FEEL

Ook voor de uitstraling van Studio Anneloes als merk is het nieuwe kantoor een belangrijke stap. Anneloes van der Heijden: “Hier kunnen wij echt laten zien wie we zijn en waar wij voor staan. De entree heeft een wauw-effect door de grote led-schermen en televisieschermen, waarop we onze collecties tonen.” Het pand ademt Studio Anneloes, van de parkeerplaats met laadpalen tot het fashion gevoel in de showroom. Ze vervolgt: “Het is een ontzettend grote, lichte ruimte waar we het verhaal achter elke collectie vertellen. Hier ontvangen we retailers die de collecties komen inkopen. We willen dat iedereen die binnenkomt een inspiratie boost krijgt en dat ze vol nieuwe energie onze collecties gaan presenteren.”

Voor de styling van het pand heeft Studio Anneloes samengewerkt met de ervaren interior designer Floor Enneking, die verschillende internationale projecten op haar naam heeft staan. Zij heeft de stijl van Studio Anneloes doorgevoerd tot in de kleinste details. Van der Heijden: “Floor heeft ons helemaal begrepen, dus we zijn heel blij met deze samenwerking. Elke ruimte voelt prettig aan en het geheel is ontzettend mooi geworden! Alles valt nu op zijn plek. We hebben een eigen print ontworpen die op meerdere plekken als behang terugkomt in het pand.”

DE IDEALE WERKPLEK

Natuurlijk moet er goed gewerkt kunnen worden en daarom is er veel aandacht geschonken aan het creëren van de ideale werkplek. Dat houdt in: een goede sfeer, veel ruimte en een fijn klimaat. Er is letterlijk een goede atmosfeer gecreëerd door fijne temperaturen en goede luchtverversing. Ook is er veel nagedacht over de akoestiek. Van Loon: “We willen dat mensen samen in een grote ruimte kunnen zitten, zonder dat ze last hebben van elkaars geluiden.” Verder is er veel gebruik gemaakt van ramen. Hij vervolgt: “We houden van transparantie, zowel letterlijk als figuurlijk. Anneloes en ik vinden het heel prettig om in een lichte omgeving te werken met veel ramen en contact met buiten. We willen niet dat werknemers aan het einde van de week het gevoel hebben dat ze alleen hun bureau en kunstlicht hebben gezien. Natuur en licht doen je goed. Het pand is gebouwd op een mooie locatie, dus er is goed uitzicht en je kunt ook lekker wandelen in de natuur.”

Van Der Tol Hoveniers en terreininrichting is een bedrijf dat zich richt op duurzaamheid en leefbaarheid in combinatie met een werkplek. Dit bedrijf heeft geholpen bij het ontwikkelen van een mooie plek met het behoud van natuur en fauna van het terrein. Bijvoorbeeld bij het kiezen van de buitenlampen, die het leven van de inheemse diersoorten niet teveel mogen verstoren. “De beestjes die daar rondlopen moeten in hun natuurlijke habitat blijven”, legt Jan-Willem van Loon uit.

Studio Anneloes, op het SADC Business Park in Amsterdam Osdorp, eigendom van het merk.

VERBINDING

In het nieuwe pand heeft Studio Anneloes alles onder één dak; het magazijn, de showroom en het kantoor. Zo kunnen collega’s makkelijk bij elkaar naar binnen kunnen lopen. De restaurant zal het hart van het bedrijf gaan vormen, waar iedereen elkaar treft voor lunch. Dit zorgt voor een goede sfeer binnen het team en meer efficiëntie. Van Loon: “We willen op een gezellige manier collega’s, klanten en leveranciers met elkaar verbinden.”

Studio Anneloes, eigendom van het merk.

OVER STUDIO ANNELOES

Het in 2006 opgerichte Studio Anneloes is een modemerk dat zich continu vernieuwt. Het label speelt op het moment door korte termijn collecties te lanceren met fashion items die bij de Nederlandse pasvorm pasten. Daarnaast heeft het merk een doorlopende basiscollectie met tijdloze items. Deze basics en fashion styles kunnen eindeloos met elkaar gecombineerd worden. Dat is een enorm succes gebleken, want de collecties liggen in de winkels van ruim driehonderd retailers én van de Bijenkorf. Daarnaast worden de items verkocht via de officiële webshop van het merk.

Studio Anneloes kleding staat bekend om de ideale look, feel en fit. De pasvorm is perfect en de kleding zit lekker. Wanneer een vrouw zich mooi en comfortabel voelt in haar kleding, straalt het zelfvertrouwen ervan af. Studio Anneloes wil precies dat gevoel creëren. Het merk is ervan overtuigd dat er in iedere vrouw een powervrouw schuilt. Ze heeft een eigen stijl en houdt alle ballen in de lucht. Of haar drukke bestaan nu gevuld is met een goede baan, kinderen, een groot sociaal netwerk, een extra opleiding of all of the above. Ze is ambitieus op haar eigen manier. De collecties zijn designed to empower.