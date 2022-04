Studio Eva D. - Authentiek, eerlijk en inclusief.

Hoewel genderloze kleding nu relevanter is dan ooit werkt Studio EVA D. al jaren genderneutraal. “Het is niet aan mij om te bepalen wie wat mag dragen, zegt Eva Dekker, de founder van het merk. Ik vind het belangrijk dat iedereen kan dragen wat hij/zij mooi vindt en wat bij hen past. Ik werk met de relatie tussen lichaam en stof, en de gedachte dat ieder lichaam anders is. Mijn kleding laat letterlijk ruimte voor eigen interpretatie. Gender is helemaal niet relevant. Jezelf kunnen zijn, dat is het enige dat telt”. Ook de maataanduiding van 1 ™ 4 speelt in op de inclusiviteit. Gebruik de maten als indicatie voor de gewenste pasvorm, fitted of oversized.

De wintercollectie ’22/’23 van Studio EVA D. is tijdloos en genderloos. Dit seizoen gaat over een combinatie van minimalistische vormen met een vleug nostalgie. De genderloze collectie bestaat onder andere uit comfortabele broeken, oversized t-shirts en shirts, overalls en peignoirs in de heldere, ongecompliceerde stijl die je van Studio EVA D. gewend bent. Alle kledingstukken zijn perfect met elkaar te combineren en draagbaar door alle geslachten.

De kleding neemt je mee naar een plattelandsdorpje in een tijd waar kleding duurzaam en tijdloos is en waar het belangrijker is dat je kleren praktisch zijn dan modieus. Je kan dan ook niet heen om de verwijzing naar werkkleding. De mooie duurzame stoffen met verschillende structuren bevestigen dat. De kleuren zijn warm en rijk, van diep donker bruin velours tot prachtig koningsblauw.