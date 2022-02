Studio EVA D. Fall/Winter ’22 Een optimistische garderobe

De wintercollectie is een en al optimisme. De collectie is comfortabel, luxe uitgevoerd en warm tegelijk. Zoals je van Studio EVA D. gewend bent is het geen visueel circus maar een ongecompliceerde, heldere lijn kledingstukken die je eindeloos wil dragen. De collectie bestaat onder andere uit comfortabele broeken, oversized t-shirts en shirts, overalls en kimono jassen die allemaal perfect met elkaar te combineren zijn. Dit seizoen gaat over een combinatie van minimalistische vormen met een vleug nostalgie, een duidelijke verwijzing naar het plattelandsleven. De stoffen met prachtige verschillende structuren geven de collectie dat country life gevoel.

Beeld: Studio Eva D. FW22 collectie. Eigendom van het merk.

Heldere lijn

‘Ik zoek het ‘bijzondere’ in het ‘gewone’ Dit maakt het detail in de kleding heel belangrijk, maar ook bijvoorbeeld de werking van de stof. Door mijn vaste patronen uit te voeren in andere kleuren en materialen creëer ik telkens een totaal nieuwe collectie. Het tijdloze karakter van mijn kleding geeft mijn mode meer waarde. Mijn kleding lijkt simpel, maar de boodschap erachter is uitgebreid. In mijn droom is de mode authentiek, eerlijk en inclusief.

Beeld: Studio Eva D. FW22 collectie. Eigendom van het merk.

De designs zijn niet tijd of sekse gebonden. Het prachtige kleurenpalette is helder en warm en gaat van diep bruin over terra rood naar helder koningsblauw. De collectie wordt verrijkt met zachte handgeweven sjaals gemaakt van verschillende hoogwaardige garens zoals linnen, zijde en baby alpaca waarin alle kleuren uit de collectie terugkomen. De sjaals zijn ontwikkeld en met de hand vervaardigd in onze eigen studio.

Beeld: Studio Eva D. FW22 collectie. Eigendom van het merk.

De maten van de kleding worden aangeduid met de cijfers 1 ™ 4 Het idee hierachter is dat de grootte slechts een indicatie is voor de pasvorm die je wilt. Draag je de kleding het liefst getailleerd of oversized.

Nieuwsgierig geworden naar de collectie?, we komen graag vrijblijvend langs om de gehele collectie te laten zien.