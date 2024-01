Studio EVA D. Schittert in de Spotlights van Modefabriek's Nieuwe Multibrand Platform

Stap binnen in de wereld van Studio EVA D., waar mode niet alleen kleding is, maar een manifestatie van rebellie, tolerantie en duurzaamheid. Dit nieuwe kledingmerk maakt zijn opwachting bij Spotlight, het gloednieuwe multibrand platform op Modefabriek, en brengt een frisse wind van verandering met zich mee.

Bij Studio EVA D. draait alles om het streven naar een tolerante en ruimdenkende samenleving. Elk ontwerp dat de studio verlaat, is meer dan stof en stiksels; het is een uitnodiging om trouw te blijven aan je eigen identiteit. Het merk omarmt diversiteit en weigert onderscheid te maken op basis van maat of geslacht. In plaats daarvan streeft Studio EVA D. naar een wereld waarin iedereen de vrijheid heeft om te dragen waar men van houd, zonder compromissen.

Credits: Studio EVA D.

Maar daar stopt het niet. Studio EVA D. maakt een statement tegen het hectische tempo van de mode-industrie. In een wereld waar trends komen en gaan, neemt het merk een stapje terug. De stukken zijn gemaakt om langer mee te gaan dan het seizoen en de trend, waardoor ze een duurzaam alternatief biedt.

De ontwerpen van Studio EVA D. zijn eigentijds, ingetogen en conceptueel, met de nadruk op detail, kwaliteit en materiaal. De collecties bevatten unisex ontwerpen, gekenmerkt door strakke lijnen, sterke vormen en oversized silhouetten, waardoor een unieke en veelzijdige uitstraling ontstaat.

Credits: Studio EVA D.

Door deel te nemen aan Spotlight op Modefabriek, zet Studio EVA D. een schitterende stap richting een bredere erkenning. Het merk nodigt iedereen uit om de collecties te ontdekken en deel uit te maken van een beweging die de wereld van de mode een stukje mooier maakt.