Studio EVA D. staat voor tijdloos en duurzaam: ‘Mijn doel is om kleding weer waardevol te maken’

Tijdloze, genderloze kleding die is gemaakt met oog voor duurzaamheid. Het is in een notendop wat modemerk Studio EVA D. kenmerkt. Oprichter Eva Dekker streeft ernaar om mode te maken die je kunt koesteren: “Slow fashion is altijd een rode draad voor mij geweest. Ik heb nooit geloofd in snel opeenvolgende collecties die elkaar ieder seizoen afwisselen.”

Binding met kleding

“Toen ik jong was had ik een groene coltrui waar ik me zo goed in voelde, dat ik hem twee jaar lang bijna elke dag droeg”, vertelt Dekker. Met haar werk streeft ze ernaar datzelfde gevoel ook aan anderen te geven. “Wat ik wil bereiken, is dat mensen weer binding aangaan met hun kleding. Ik vind het mooi als je iets koopt dat echt bij je past en waar je vervolgens weer van gaat houden. Als je zo’n band hebt met een kledingstuk, ga je er ook heel anders mee om. Mijn doel is om kleding weer waardevol te maken.”

Met haar in 2005 opgerichte merk Studio EVA D. brengt de Bergense ontwerper items uit die meerdere seizoenen meekunnen. Door het tijdloze ontwerp zijn alle kledingstukken bovendien goed met elkaar te combineren.

Duurzame keuzes

Duurzaamheid is voor Dekker een belangrijk thema. “Ik maak waar ik kan de duurzaamste keuze”, vertelt ze. “Ik werk bijvoorbeeld graag met natuurlijke materialen als wol en linnen. Daarnaast kies ik zoveel mogelijk voor stoffen die zijn gemaakt uit een materiaal, waardoor deze later makkelijker recyclebaar zijn.” Ook werkt Dekker regelmatig met dead stock: stoffen en garens die ze op deze manier redt van de verbrandingsoven.

Naast haar reguliere lijn is Dekker momenteel bezig met een bijzonder project: “Mijn moeder is met pensioen en heeft onlangs een spinnenwiel en weefgetouw gekocht. In het weiland achter mijn huis staan schapen waarvan ik wol heb kunnen krijgen. Mijn moeder heeft daarvan garen gesponnen, die ze heeft geweven. Het heeft prachtige handgeweven stoffen opgeleverd. Heel mooi en speciaal om hiermee te werken.”

Op zoek naar een agent voor Studio EVA D.

“Mijn manier van werken – met een focus op duurzaamheid, kwaliteit en tijdloze kleding – is nu heel relevant. Voor mij is de tijd aangebroken om een groter publiek aan te spreken. Daarom ben ik op zoek naar een agent”, zegt Dekker.

“Ik zoek een betrokken agent met wie ik nauw kan samenwerken; iemand die goed met mij mee kan denken en brainstormen over nieuwe plannen. Ik zoek een commercieel brein om mij aan te vullen.”

In eerste instantie ligt de focus op het vinden van geschikte boetieks in Nederland: “Ik zoek dus iemand die hier een netwerk heeft in het midden-hoog segment. Een agent die zichzelf hierin herkent, kan zeker contact met mij opnemen.”

Neem voor meer informatie contact op met Eva Dekker (+31 641223899, info@evadekker.nl).