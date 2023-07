Studio EVA D.: uniek en inclusief, met liefde voor het vak

Studio EVA D., opgericht in 2005, is een modemerk dat is ontstaan uit de passie en creativiteit van Eva Dekker, de oprichter en ontwerper. Met een focus op duurzaamheid, authenticiteit en genderloze mode, heeft Studio EVA D. een unieke positie verworven in de mode-industrie.

Eva begon Studio EVA D. vele jaren geleden, direct na haar afstuderen. Met een sterke wens om haar eigen merk te starten, begon ze gewoonweg aan de keukentafel zonder een vast plan. Hoewel Eva begon met het ontwerpen van kleding voor dames, merkte ze al snel dat veel van haar mannelijke vrienden haar kleding wilden dragen. Hierdoor groeide Studio EVA D. uit tot een genderloos merk dat iedereen omarmt. Het 'Waarom'-statement van Studio EVA D. draait om milieu- en sociale bewustwording. Het merk streeft ernaar zo duurzaam mogelijk te werken. Het 'Hoe'-statement van het merk richt zich op het bereiken van inclusiviteit en duurzaamheid door middel van productontwerp en processen.

Inclusiviteit

Het merk omarmt draagbaarheid en ingetogen elegantie door middel van haar androgyne ontwerpen. Studio EVA D. legt de nadruk op functionele details en neutrale kleuren die naadloos aansluiten bij diverse garderobes. Haar ontwerpen passen zich aan de drager aan, ongeacht geslacht of maat, en bevorderen zelfexpressie en inclusiviteit. Studio EVA D. richt zich op mensen die bewust in het leven staan en niet klakkeloos de massa volgen. Het draait allemaal om de receptie van haar stijl en kleding. Het idee om genderloze kleding te maken is organisch ontstaan vanuit Eva's inspiratie door herenkleding en haar fascinatie voor de details ervan. “Het is niet zozeer een statement, maar eerder een uiting van empathie en inclusiviteit”, legt Eva uit.

Credits: Studio EVA D., eigendom van het merk.

Milieubewustzijn

Studio EVA D. hecht waarde aan het verlengen van de levensduur van kleding, het gebruik van natuurlijke stoffen en het produceren van kleding in de nabijheid van de studio. Het bedrijf hanteert verantwoorde productiepraktijken, maakt gebruik van duurzame natuurlijke stoffen en ontwerpt kleine batches om afval te verminderen. Bovendien is elk kledingstuk modulair en tijdloos ontworpen, waardoor oneindige combinaties en langdurige draagbaarheid mogelijk zijn. "Ik heb dan ook veel interesse in handgemaakte stoffen en het ambacht van kleermakers, van de wol van het schaap tot de uiteindelijke stof." Eva haar fascinatie voor handwerk en het kleermakersambacht heeft te maken met het niet laten leiden door snelle trends maar kleding maken met een lange levensduur. Eva probeert de impact op het klimaat tot een minimum te beperken en wil mode weer menselijker maken. Ze creëert kledingstukken die draagbaar zijn voor iedereen, ongeacht hun lichaamsvorm. Ze streeft ernaar mode te ontwerpen vanuit liefde voor het vak, passie en empathie, terwijl ze haar ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houdt.

Collecties

Momenteel werkt Eva met een basiscollectie. Ze heeft plannen om de collectie aan te vullen met zogenaamde ‘drops’ van creatieve en rebelse stukken. Deze aanpak zorgt ervoor dat de collecties goed met elkaar te combineren zijn, waardoor de grenzen van seizoenen vervagen. Eva biedt retailers hoogwaardige en duurzame kwaliteit, zodat kledingstukken langer in de winkels kunnen hangen. Daarnaast haalt ze inspiratie uit authentieke kleding uit verschillende culturen, wat een multicultureel randje aan haar ontwerpen toevoegt. Zo heeft ze bijvoorbeeld inspiratie gehaald uit kaftans, lange en korte kimono-jasjes en traditionele werkkleding. Studio EVA D. brengt op deze manier verschillende culturen samen. De merkpersoonlijkheid van Studio EVA D. wordt gekenmerkt door creativiteit, rebellie, vriendelijkheid en persoonlijke benadering. Het merk communiceert op een persoonlijke, zachte en creatieve toon, en weerspiegelt het karakter van Eva zelf.

Toekomst

Hoewel Eva momenteel alleen online verkoopt, is ze actief op zoek naar geschikte wholesale partners in Europa. Eva hoopt dat Studio EVA D. te vinden zal zijn in mooie boetieks door heel Europa en dat het merk zich stevig zal vestigen. Ze kijkt er ook naar uit om in de toekomst samenwerkingen aan te gaan, niet alleen binnen de mode, maar ook met kunstenaars en ontwerpers.

Credits: Studio EVA D., eigendom van het merk.

Met haar focus op duurzaamheid, authenticiteit en genderloze mode heeft Studio EVA D. een unieke positie verworven in de mode-industrie. Eva haar passie voor het vak en haar streven naar inclusiviteit hebben geleid tot een merk dat tijdloze collecties creëert. Met oog voor detail en inspiratie uit diverse culturen weet Eva een brug te slaan tussen het verleden en het heden, waardoor Studio EVA D. een merk is dat zowel grenzen doorbreekt als verbindingen legt, waarbij iedereen wordt aangemoedigd om zichzelf te zijn en zich te laten inspireren door de duurzame, inclusieve en tijdloze benadering van het merk.