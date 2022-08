Studio EVA D.: Zomercollectie 2023 doet je verlangen naar de geur van gemaaid gras

De zomercollectie 2023 van Studio EVA D. bouwt voort op waar de wintercollectie is gebleven. Unisex kleding voor wie van gemak, draagcomfort en herkenbaarheid houdt. De items zijn uiteraard licht en luchtig.

Nieuw is de toepassing van kleurrijke prints die de collectie het aanzien geven van een heerlijke zomer op het land.

Het leven op het platteland in de tijd dat families en vrienden met hooivorken de karren vullen is de inspiratie van de zomercollectie. Een tijd waarin kleding door meerdere generaties werd gedragen.

Het tijdloze karakter kenmerkt de items. Ongecompliceerde en comfortabele kleding die genoeg mogelijkheden biedt om te combineren met oude en nog komende items van Studio EVA D. De combinaties van vormen en kleuren, van strak tot oversized en van oogverblindend tot basiskleur, maken het dragen van de T-shirts, overhemden, worker broeken, kimono jasjes en kaftans spannend, te meer daar per gelegenheid volop mogelijkheden zijn de kleding naar persoonlijk smaak en voorkeur te stylen.

Studio Eva D., SS23, eigendom van het merk.

Folkloristisch en ambachtelijk

De collectie grijpt in de designs terug naar de folklore van het oude boerenbedrijf. De bloemige prints, de zomerse ruitjes en de basale aardetinten vormen samen met de katoenen en de workwear stoffen het verlangen naar vers gemaaid gras. Het agrarisch folkloristisch thema is ook terug te vinden in de maatvoering. Ga je naar het strand en is de broek te lang, sla je hem drie keer om. Zit hij te ruim, dan doe je een touw om je middel.

Vandaar dat de maten van de kleding worden aangeduid met de cijfers 1 tot en met 4. Het is niet de fabrikant die bepaalt of je een stuk fitted of oversized draagt. Geen enkel stuk van Eva Dekker is te groot of te ruim. Het is aan de drager te bepalen welk draagcomfort hij wil.

De collectie straalt ook een ambachtelijk karakter uit. De designs zijn niet tijd of sekse gebonden. De tijdloosheid geeft de stukken een meerwaarde. De stukken lijken simpel maar overstijgen daarmee de seizoenen.

Het ambachtelijke karakter komt ook naar voren in de productie. De kleding wordt vervaardigd in een atelier in Nederland, de gebruikte materialen zijn duurzaam en bestendig, geschikt voor vele jaren van comfortabel dragen. Zo zetten wij ambachtelijke vaardigheden op innovatieve wijze in.

De items kunnen worden aangevuld met zachte, handgeweven sjaals die zijn gemaakt van verschillende hoogwaardige garens zoals linnen, zijde en baby alpaca. De sjaals - ontwikkeld en met de hand vervaardigd in eigen studio - vormen met hun kleuren een fraai ensemble met de zomercollectie.

Nieuwsgierig geworden? Wij komen graag vrijblijvend langs om u te laten zien waarom het inkopen van onze kleding een investering van waarde is.