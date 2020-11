Stunning Soft sports Capsule van Staunton Legend

ONE-SUITCASE WARDROBE

Staunton Legend, het modelabel voor de modebewuste reiziger is hard op weg zijn plek in de Nederlandse koffers en garderobekasten te veroveren. In de eerste plaats door het innovatieve concept van de One-Suitcase Wardrobe-collectie. FashionUnited dronk digitaal een kopje thee met de oprichters tijdens een Zoom-meeting en vroeg hen naar de laatste ontwikkeling.

TRAVEL RELAX EXERCISE

Voor de lezer die de lancering van dit conceptuele, draagbare, multifunctionele en seizoensloze modemerk heeft gemist (al die dingen ja): een kleine opfrisbeurt: Staunton Legend is het geesteskind van modeontwerpster Maartje van Egmond en piloot Hjalmar Njiokiktjien. Staunton berust op drie belangrijke pijlers: Travel, Relax en Exercise,waarbij gebruikt gemaakt wordt van verschillende materialen met unieke eigenschappen. Kortom, Staunton Legend presenteert de ultieme garderobe voor de modebewuste reiziger die in iedere situatie goed en zelfverzekerd voor de dag wil komen.

HOMEWEAR / SOFT SPORTS

Waarom een een homewear / soft sportscapsule?

Maartje van Egmond: ‘Staunton staat voor een zelfstandige , onafhankelijke energieke lifestyle. Of je nu thuis bent, op locatie of in een hotel, het is fijn om kleding te dragen waarmee je gemakkelijk van A naar B kunt reizen, dat lekker zit en die je makkelijk kunt restylen, door bijvoorbeeld items toe te voegen of weg te laten.

De homewearlijn is nóg comfortabeler, waarbij we geen concessies hebben gedaan op comfort: het is een zogenoemde soft sportcollectie bestaande uit een joggingbroek, sweater, hoodie en een bomberjasje. Zachte katoen kwaliteiten worden afgewisseld met lichtgewicht materialen, welke gemakkelijk over elkaar gedragen en gecombineerd kunnen worden.



REIZEN

De Staunton-traveller is dus niet altijd in verre oorden?

Hjalmar Njiokiktjien: ‘Mensen zijn steeds mobieler, geen 9 tot 5 cultuur, minder op kantoor achter je bureau, flexwerken en privé/werk wordt steeds meer gecombineerd. Een dagje naar Antwerpen, Amsterdam of Maastricht voor werk of privé is al reizen. Het gaat om de ervaring en emotie, het pakken van je spullen en iets beleven. Reizen kan ook een virtuele beleving zijn, zoals thuis relaxed op de bank zitten en even de tijd nemen om te “mindtravelen” zodat je gedachten ergens anders naartoe vliegen.

DESIGNFOCUS

Wat is je designfocus voor de komende tijd?

Maartje van Egmond: Naast de look en feel van onze designs vinden we het vooral belangrijk hoe je het als drager ervaart. Zelf hebben we ondervonden op welke wijze bepaalde chemische behandelingen van stoffen voelen op je huid. Denk aan bijvoorbeeld water afstotend katoen. Dat vinden we tegenstrijdige eigenschappen en niet prettig aanvoelen en passend bij onze 3 pijlers, Travel, Relax en Excercise.

We hebben een leverancier gevonden die aloë vera behandelingen toevoegt aan materialen, dat vinden wij heel inspirerend. Het dragen van onze kleding wordt dan een nog meer hoogwaardige tactiele ervaring.

We werken ook hard aan het herinrichten van de Design Studio om een op en top beleving te creëren voor onze clientèle, die het op prijs stellen om bij ons privé te shoppen.

VERGETEN TE VRAGEN

Ben ik nog iets vergeten te vragen dat je graag zou willen vertellen?

Maartje van Egmond: Het effect van de Corona periode op ons dagelijkse leven. Door het Coronavirus heb ik ervaren dat het sociale leven van ons allen niet zomaar vanzelfsprekend is en dat maakt onze kwetsbaarheden als mens duidelijk.

Door het thuis lesgeven aan mijn kinderen realiseerde ik mij als moeder in combinatie met het zelfstandig ondernemerschap dat ik echt maar op 1 plek tegelijk kan zijn. Hierdoor hebben wij tal van beslissingen moeten nemen waaronder de fysieke Staunton Shop verhuizen van hartje Bergen naar onze eigen Design Studio in Heiloo waar we ons uitsluitend op private shopping richten.

SNEAK PEAK

Wij continueren de samenwerking met fotograaf Sacha de Boer. We inspireren elkaar over en weer, waardoor we toekomstgericht onze collectie blijven verrijken met Staunton by Sacha items. We zijn ook trots om te vertellen dat we een nieuwe samenwerking met lifestyle winkel Na-D in Laren NH zijn aangegaan, waar al goede verkoopresultaten uitgekomen zijn, waardoor we nieuwe fans van het Staunton label erbij hebben gekregen.

We doen binnenkort een 2e campagneshoot met Linda Stulic, bekend van het programma: “Het perfecte plaatje”. Linda kan als geen ander het werken, reizen en uitgaansleven in beeld brengen, wat perfect aansluit bij de Staunton Legend Lifestyle.