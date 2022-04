Stylist Taco Stuiver beschildert kledingstukken van Bonne Suits

Bonne Suits heeft een nieuwe samenwerkingscollectie aangekondigd middels een persbericht. Dit keer heeft stylist en kapper Taco Stuiver 22 kledingstukken van Bonne Suits beschilderd. "Vanaf het moment dat ik de mode inrolde, is Taco een vriend en mentor voor me geweest," vertelt Bonne Reijn , eigenaar van Bonne Suits, in het persbericht. De twee ontmoetten elkaar bij SPRMRKT, de Amsterdamse modewinkel waar Reijn werkte toen hij achttien jaar oud was. Taco werkte op dat moment al samen met gerenommeerde namen in de industrie, zoals de bekende modefotograaf Mario Testino en de Franse Vogue, zo wordt in het bericht gedeeld.

"Deze samenwerking moest een viering van extravagantie worden," stelt Reijn. "Omdat Taco om de hoek woont, hebben we ons laten inspireren door een kunstwerk op de Oudeschans (waar onze shoots worden gedaan) dat in het Rijksmuseum wordt bewaard. Het heet ‘Geesten op de Oudeschans’ en toont mensen verkleed als geesten. In de samenwerking is Taco's kunst op onze pakken te zien, in een spookachtige nachtelijke shoot op de Oudeschans," aldus de eigenaar van Bonne Suits.

De samenwerkingscollectie, bestaande uit 22 unieke items, wordt vrijdag 8 april gelanceerd bij Café Diep in Amsterdam. De broeken en jassen die te koop zullen zijn bij Zeedijk 60 en via Bonnelife.com kosten 200 euro per stuk.

Bonne Suits brengt jaarlijks meerdere samenwerkingscollecties uit. Recent sloeg Bonne Suits de handen ineen met Susan Bijl, Caffe Inc. en Daily Paper.

Begin 2014 ontwierp Reijn een partij zwart- witte tweedelige pakken en noemde ze Bonne Suits. Samen met zijn compagnon Justus Cohen Tervaert won hij de Dutch Design Award 2019 in de categorie Fashion.

Beeld: Bonne Suits x Taco Stuiver. Fotograaf: Maarten van der Kamp.

