Succesvolle jassen in kindermode: We kijken mee met Moodstreet

We krijgen inzicht in het kindermode merk Moodstreet. Hoe spelen comfort en detail een rol en bepalende factor in het succes?

Buiten het gebruik van sterke en duurzame stoffen is één van de punten bij het Moodstreet design door de jaren heen ontzettend belangrijk: “kwaliteit en comfort voor de kids”, aldus Chantal (designer van Moodstreet).

“Vanuit die gedachte, en dit zal ook echt nooit worden aangepast, hebben wij altijd super zachte voeringen van imitatie bont in de winterjassen, niet alleen in de body en capuchon, maar ja zelfs in de zakken!” Het geeft de kinderen een geborgen gevoel dit zachte comfort en de warmte. Een beetje zoals de teddybeer die ze mee naar bed nemen. Ons doel is bereikt als de kinderen hun heerlijk zachte warme jas niet meer uit willen trekken.

Beeld: Moodstreet

Hoe wordt zo’n imitatie bont gemaakt en waarom voelt deze zo zacht aan?

De zachte voeringen die wij gebruiken zijn divers. Zowel fake fur, fluffy teddy of stoerder een mooie borg.

Imitatiebont (oftewel: nepbont, kunstbont, fake fur of faux fur) wordt gemaakt van polyester. Het polyester wordt als het gerecycled is gemaakt van hergebruikt plastic, en als het nieuw ontwikkeld wordt gemaakt uit aardolie. De hieruit zeer fijn gesponnen draden vormen de basis voor het imitatiebont. In het grove breisel worden veel van die fijn gesponnen draden aan de buitenkant van het doek als lus mee gebreid.

Bij de fake fur worden de lussen opengeknipt, waardoor het een zacht harig effect krijgt. Bij een teddy of borg, blijven de draden een lus die juist voor het wollige fluffy effect zorgen.

Beeld: Moodstreet

“Voor elke soort jas is er met liefde en aandacht zorgvuldig gekeken naar de details en stoffen”

In ieder ontwerp zorgt Chantal dat met liefde en aandacht de juiste details bij de juiste stoffen worden gekozen. Hip voor de girls en stoer voor de boys, maar ook comfortabel én duurzaam. Zo gebruiken we, zoveel als we kunnen, gerecyclede buitenstoffen en zijn we in de ontwikkeling naar gerecyclede padding. De jassen zijn ook nog eens praktisch, niet alleen warm, maar ook waterafstotend en winddicht. Ideaal voor op de fiets, in de sneeuw en tijdens het buitenspelen.

Beeld: Moodstreet

In elke jassen collectie maken we jassen voor “ieder wat wils”, met stoere korte jacks, nette parka’s en hippe lange jassen. Makkelijk van kleur of net wat opvallender, of allover geprint in een rustig dessin. Zo kan iedereen kiezen voor een échte Moodstreet jas in een goede prijs kwaliteit verhouding.

Beeld: Moodstreet

Rest nog te vermelden: De jassen gaan langer mee , zijn doorgevers aan broertjes en zusjes. Dat past in onze duurzame visie.

Ben je nieuwsgierig geworden? De jassen worden verkocht bij verschillende winkels en grote onliners.