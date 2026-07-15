Summum brengt Spring 2027-collectie tot leven tijdens Modefabriek

Summum presenteerde tijdens Modefabriek zijn voorjaar 2027-collectie onder de noemer 'Grounded by nature'. Op de vakbeurs bouwde het merk een eigen 'Parade of Wonders' rond de stand: een vintage reuzenrad met het Summum-logo, gestreepte kraampjes en circusartiesten op stelten in zwart-witte pakken met rode tutu's ontvingen de bezoekers. Aan gedekte tafels konden retailers en pers even stilstaan bij een drankje, terwijl de nieuwe collectie in de stand werd getoond.

De collectie draait om een terugkeer naar de kern: authenticiteit, helderheid en vertrouwen in de eigen basis. Summum ontwerpt al sinds de oprichting tijdloze kleding voor vrouwen met oog voor trends, gemaakt van hoogwaardige stoffen en met een sterke focus op pasvorm. Die filosofie vertaalt zich in Spring 2027 naar meerdere capsules, elk met een eigen kleurenpalet en silhouet.

Modefabriek is een van de vaste trade fairs voor de mode-industrie in Nederland, waar merken hun nieuwe collecties presenteren aan retailers en inkopers. Voor Summum was de beurs de aangewezen plek om de Spring 2027-collectie voor het eerst aan de vakhandel te tonen.

Key looks Spring 2027

Een van de key looks toont een oversized pak in streepjacquard: een blazer met reverskraag en een wijde broek, gestyled met suède boots. De look combineert de speelsheid van het streepdessin met de klassieke uitstraling van een pak.

Credits: Summum

Een tweede sleutelstuk is een cropped blazer in mahoniebruin, gecombineerd met een wijde cargobroek met elastische taille. De look toont hoe Summum functionele details zoals cargozakken combineert met een verfijnde snit.

Credits: Summum

Een derde look brengt een zachtere, romantische kant van de collectie naar voren. Een zachtroze blouse met bloem en sequin borduursel wordt gecombineerd met een bijpassende wijde broek. Het contrast tussen het losse, ongedwongen silhouet en de fijne handwerkdetails sluit aan bij de belofte van het seizoen: kleding die zichzelf blijft, ook als de tijd verstrijkt.

Credits: Summum

De collectie in capsules

De Spring 2027-collectie is opgebouwd uit meerdere capsules: The Foundation, Built to Last en The Core of Style, elk met een eigen kleurenpalet. Denim is zoals altijd terug te vinden in de collectie onder de naam Blue Daze. Van ivoor, greige en macaron rose tot mahoniebruin en dusty green, en van vintage rose en golden hour yellow tot de denim wassingen van Blue Daze. Samen vormen ze het silhouet van het seizoen: moeiteloos, veelzijdig en verfijnd.

Parade of Wonders

Met de 'Parade of Wonders' stand op Modefabriek zette Summum niet alleen de nieuwe collectie in de schijnwerpers, maar ook de merkbeleving waarmee het zich naar de vakhandel presenteert. Voor retailers was de stand zo meteen een kennismaking met zowel de Spring 2027-collectie als de sfeer waarmee Summum haar klanten wil aanspreken.

Credits: Summum