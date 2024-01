Summum F24: thuis in de Schotse Hooglanden

De start van het nieuwe verkoopseizoen markeert het begin van een bruisende periode met veel verwachtingen. Het seizoen Fall 2024 van Summum F24 presenteert een diversiteit aan stijlen en kleurschema's, verenigd door het outdoorgevoel van het leven in de Schotse Hooglanden.

Kleuren & stijlen

Het herfstseizoen van Summum F24 begint met een basispalet van ivoorwit en zwart, kleuren die gedurende het hele seizoen relevant blijven, verrijkt met tinten als oranje en cassis. Later in het seizoen volgen spannende kleuren zoals True Red, Caramel Coffee en Choco, aangevuld met Peacock, mysterieus Midnight Blue en warm Olive Green. De collectie kenmerkt zich door veelvuldig gebruik van wollen tartans, zichtbaar in jacks met army details, dekenachtige jasjes en losvallende broeken, naast luxueuze breisels van diverse wolsoorten, inclusief bouclé. De silhouetten zijn ruim en comfortabel, met vrouwelijke, soepelvallende broeken, rokken, blouses en truien ontworpen voor laag-over-laag dragen. Accenten van lurex voegen een vleugje vreugde toe. De met riem ingesnoerde blazer versterkt verschillende looks. Een opvallende focus op accessoires is te zien in tassen met royale plooien, zachte sjaals, pittige petten en balaclava’s die de outfits completeren.

Credits: Summum

Home in the Highlands

De campagne voor de collectie is gefotografeerd in de Schotse Hooglanden. Het ruige, ongetemde en op het buitenleven gerichte karakter, gecombineerd met een natuurlijk kleurenpalet en textuurvariaties, is terug te vinden in de diverse looks van de collectie. Het Summum-team haalde inspiratie uit de sfeer van de lodges en de sterke verhalen over mythen en monsters, tegen de achtergrond van het leven in levendige steden zoals Glasgow en Edinburgh. Deze couleur locale is terug te zien in de ontwerpen voor Fall 2024.

Credits: Summum

Kick-off @ Modefabriek

De kick-off van het nieuwe verkoopseizoen van Summum F24 vindt plaats op 21 en 22 januari tijdens de MODEFABRIEK in de RAI in Amsterdam. Bezoekers zijn van harte welkom bij de Summum-stand. Vanaf 23 januari tot en met 8 maart 2024 gaat de verkoop door in de showroom van Summum HQ, Gyroscoopweg 68, Amsterdam. Een afspraak reserveren wordt aangeraden.