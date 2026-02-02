Summum Fall 2026: ‘All Sides Of Her’

Deze herfst draait het bij Summum om het vieren van veelzijdigheid en balans. All Sides Of Her vertelt het verhaal van alle kanten die een vrouw uniek maken: zacht en krachtig, spontaan en bedachtzaam, vrouwelijk en stoer. De collectie laat met drie verschillende capsules zien dat tegenstellingen elkaar niet uitsluiten maar versterken.

Dit seizoen komen dynamische silhouetten, rijke materialen en opvallende details moeiteloos samen. Wijde ruitenbroeken en cosy wolblend jacks met volumineuze mouwen ontmoeten strikblouses en delicate camisoles. Pinstripe suits worden gelaagd met chunky knitwear en sprankelende jersey. Blouses met pofmouwen verschijnen onder suède jackets of shearling gilets. Barrel-leg denim en pantalons contrasteren met strak gesneden blazers met subtiele knoopdetails. Het kleurenpalet van faded pink, burgundy, toffee, dark chocolate, goji berry en thyme geeft warmte en diepte.

Fall 2026. Credits: Summum

Softness Within Strength

Kies voor zacht en verfijnd met knitwear en vrouwelijke blouses met strikdetails. Wide-leg pants en A-lijn rokken zorgen voor beweging, terwijl een cropped faux-fur jacket een speelse twist brengt. Het resultaat is een ingetogen, rijk gelaagd geheel vol subtiele accenten.

Elevated Spice

Kies voor een speelse twist met goji berry, gecombineerd met warme tinten toffee en dark chocolate. Een geprinte ruit met kleurverloop, halsplooien en wijde mouwen geven karakter en dynamiek. Verfijnd, speels en een tikje eigenwijs.

Boldly Feminine

Thyme, cinnamon en midnight blue bepalen het kleurenpalet. Een pinstripe pak benadrukt zelfverzekerdheid, terwijl abstracte florals, jacquard en shearling textuur en diepte toevoegen. Krachtig, vrouwelijk en uitgesproken.

Blue Daze and Accessories

Denim is een vast onderdeel in het DNA van Summum en keert iedere collectie terug. Dit seizoen met brede silhouetten als balloon- en barrel-leg jeans en in verschillende stone- en rinse-wassingen. Perfecte pasvormen en comfort ontmoeten karakter en veelzijdigheid. Met accessoires als satijnen sjaaltjes, stijlvolle riemen en tassen wordt iedere combinatie compleet gemaakt.