SUMMUM Fall 22

C6: Casual Chic

Dit najaar wordt een verrassende mix van dressed up & casual met gedetailleerde tops en heel veel verschillende broeken. Om met de eerste te beginnen; het accent verschuift van de mouwen en schouders naar de kraag met als meest vernieuwende stijl de jabotkraag. Verder veel strikblouses, ruches, V-necks en polokragen. De spencer blijft ook in beeld, ditmaal oversized met een allover kabelpatroon. Eveneens mouwloos is de gebreide top met ruches en mockneck in een aantrekkelijke ajoursteek. Broeken gaan van wijd, zoals de losvallende broek met D-riem, een lagere kruis en volume rondom de benen tot de slim fit met ritsen in de zijnaad. De heavy washed cargobroek met zakken aan de zijkant heeft een vintage feel, net als de flares in een zacht velvet met fantasy paisleyprint.

Uiteraard ontbreekt het Summum-pak niet in de collectie. De boyfriend blazer kan gecombineerd worden met een wijde of een taps toelopende pintuck - met verhoogde taille - broek in een prachtige foamkwaliteit. In het favoriete punto milano brengen we dit seizoen meerdere broeken waaronder flares met split, een rok en een eye catching blazer met subtiel contrasterende mouwen in taft. Hier brengen we ook rokjes in.

Daarover gesproken, rokken worden weer korter. De suèdine versies met patch pockets en opvallende knopen zijn een geweldige binnenkomer met hoge laarzen. We vergeten bijna het gilet in punto milano te noemen, ons favoriete item om mee te layeren dit najaar. Een meer uitbundige versie is het geborduurde exemplaar met faux fur details dat zowel over een jurk als met een stoere denim een onweerstaanbare combinatie vormt.

Beeld: Summum

Door de vele broeken is er extra aandacht voor de tops, die boordevol details zitten en prachtige prints hebben als paisley, ikat en bloemen die zelfs in de chabotkragen doorlopen. Het kleurenpalet is rustig met tinten als fog, ivory, alpaca en chestnut aangevuld met zachte groenen als sage, soft sage en het grijze steel.

Ook in de jassen is de trend ‘casual en gekleed’ mooi terug te zien. Gewatteerde jassen mogen vanaf nu in geen garderobe meer ontbreken. De lange jas in deze stijl heeft afritsbare mouwen, een ritsbare split en opvallende zakken voor een extra fashion feel. Daarnaast is er ook een korter gewatteerd jack en zelfs een gewatteerde shawl. Ook bij de zachte teddyjas komt een bijpassende shawl en tas. Meer klassiek is de herringbone jas, maar de statement mouwen geven het een fashion look. Een andere klassieker, de trench, is uitgevoerd in scuba voor een eigentijds design.

Nieuw bij Summum

De Sports Capsule, een compacte collectie sportswear in een neutraal kleurenpalet van zwart, alpaca en ivoor. De collectie bestaat uit vier items, een sportlegging, een hemdje, ene boxy T-shirts en een hoody, allemaal voorzien van het Summum logo. Ideaal voor yoga, hardlopen, fitness en in de mix met de collectie items.

Beeld: Summum

C 7: Hippy Luxury

Deze capsule borduurt verder op de voorgaande collectie met een iets donkerder kleurenpalet waaronder ivy green en honey mustard die frisse bijval krijgen van ivory, kit en het verrassende salmon. Naast de inspirerende kleureninjectie speelt de paisley print ook een opvallende rol. Op een zacht fluwelen broek, een skinny, een glanzende kimono en zelfs op een fantastisch stretch katoenen pak. Het Summum-pak komt in deze collectie wederom in verschillende tinten met ivy green als nieuwe toevoeging. Naast de paisleyprint zien we items met het klassieke dierendessin zoals broeken en rokken in een feestelijk glanzend viscose.

De nieuwe broeken lopen door in deze capsule met opvallende toevoegingen als een sportieve scuba broek en de slubby stretch twill sailor pants. Vesten zijn lang, in verschillende steken en mooie wolmixen, zoals een zacht wollen elasthaan en een vintage feel mohair blend. De spencer in deze capsule is extra lang met zijsplitjes en en mockneck. Een absolute favoriet in combinatie met hoge laarzen. De bekende Summum vederlichte alpaca trui en vest zijn uitgewerkt in het mooie mosterdgeel en zalmroze. Nog meer gebreide combinaties kun je maken met de driedelige katoen/wol/kasjmier set bestaande uit een broek, mockneck trui en lang vest.

Materialen zijn in deze capsule opvallend en dominant. Denk aan broderie anglaise, suedine, lurex jacquards evenals het onmisbare silky satin.

Beeld: Summum

C8: Classy Clashes

Rijke tinten geven de meest winterse capsule een warm gevoel, naast de toevoeging van typische najaarsstoffen als babycord. De fijne ribkwaliteit is verwerkt in een korte rok, een flared broek, een blouse met volumineuze mouwen en een geweldig zittende jumpsuit met ritssluiting. De boyfriend blazer en de wijde pantalon voeren we uit in een andere najaarsklassieker, de ruit. Om het extra spannend te maken is er tevens een bijpassend wintershort.

Ook terug in deze capsule is het vederlichte alpaca vest en bijpassende trui, ditmaal uitgevoerd in orange red. Het warme oranje krijgt bijval van leather brown, zwart, alpaca en ivory. Knitwear is even warm en luxueus als het kleurenpalet met onder meer een prachtige v-hals kabeltrui van alpacawol gemengd met een lurexdraad. Of het mouwloze vest in glinsterende wol met heerlijke zakken aan de voorzijde en gebreide ceintuur. Onweerstaanbaar zacht en ultra luxe is de trui gemaakt van baby alpacawol. De trompetmouwen maken de trui nog verleidelijker. Sweaters geven een mooi tegenwicht in een casual oversized look of aansluitend in de nieuwe oranjetint.

Beeld: Summum

Blue Daze

Fall/winter brengt een moderne mix van authentieke denimstijlen. Allereerst door de diverse denim dresses, zoals de omslagjurk met volumineuze mouwen en knopen aan voorzijde.

De lange flared dress is een mooie tegenpool van de denim minirok met vintage patch pockets en trendy materiaal-blocking. True denimstijlen zien we terug in de western jeans met een 80’s cut en naden gemaakt van een mooie duurzame kwaliteit. Ook in de broeken veel tegenpolen. Van de wijde denim in stonewash met extra hoge zoom in een donkere contrast wassing tot de lichtgrijze skinny met een vintage finish. En van de extreme flared stretch met zwarte wax coating tot de tapered jog denims. Denims zijn dit seizoen niet alleen voor overdag. De zwarte classic skinny jeans is versierd met mini studs en misstaat niet op een feest.