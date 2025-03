Summum for Orange Babies: Stand up for the girls

Modemerk Summum ontwikkelde een speciale capsule collection

in samenwerking met stichting Orange Babies. Van elk verkocht item van deze collectie doneert Summum een deel aan het Orange Babies-project Stand Up for Girls. Met dat project ondersteunt de stichting kwetsbare meisjes in Namibië, Zambia en Zuid-Afrika met educatie, for a brighter future.

Stand up for the Girls

Het overgrote deel van alle jonge meisjes en vrouwen met hiv in de wereld leeft in het zuidelijk deel van Afrika. Oorzaken voor die schokkend hoge concentratie van hiv-geïnfecteerde vrouwen daar zijn legio: gebrek aan toegang tot gezondheidszorg en onderwijs zijn belangrijke factoren, maar ook hartverscheurende zaken als enorme genderongelijkheid en seksueel geweld.

Credits: Summum

Stichting Orange Babies heeft een project opgezet dat meisjes in Namibië, Zambia en Zuid-Afrika ondersteunt in het streven naar een betere toekomst: het succesvolle Stand Up for Girls. Onderwijs is daarbij de sleutel, want meisjes met een opleiding hebben 50% minder kans op een hiv-besmetting. In praktijk blijkt echter dat veel meisjes uit arme gezinnen niet naar school gaan. Orange Babies brengt daar verandering in met hulp van speciaal getrainde teams, die meisjes thuis opsporen om ze naar school te brengen. Orange Babies betaalt het schoolgeld en het schooluniform, helpt met psychosociale problemen, maakt de meisjes mentaal veerkrachtig met empowering naschoolse programma’s én zorgt voor twee maaltijden per dag.

Credits: Summum

Credits: Summum

Summum for Orange Babies

Summum zet zich in voor dit doel met de speciale capsule collection Summum by Orange Babies. Een deel van elk verkocht item uit die collectie gaat naar het project Stand Up for Girls. Summum- founder Jorien Wijker: ‘Ik vind het te gek voor woorden dat heel veel meisjes daar niet naar school kunnen en geen zicht op een betere toekomst hebben. Met deze speciale capsule collection ondersteunen en empoweren we jonge vrouwen op de plaatsen waar Orange Babies actief is met toegang tot onderwijs, zorg en een veilige omgeving.’