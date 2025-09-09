Summum FW25: Shadows of Glamour
Aan het einde van het jaar introduceert Summum Capsule 9, Effortless Motion, een collectie die vloeiende stoffen combineert met gestructureerd maatwerk. Rijke tinten zoals Merlot, Zwart, Prosecco en Ivoor harmoniëren perfect met feestelijke stoffen, luxe knitwear en een subtiele glans.
Kanten blouses en lurex worden geherinterpreteerd en gaan verder dan alleen feestkleding. Unieke combinaties, zoals een satijnen blazer met denim, een baseballpet met een jurk of een geborduurd vest met een jacquard rok, bieden zelfverzekerde vrouwen on-the-go moeiteloze en toch verfijnde opties.
Feestelijke looks met een persoonlijke touch
Voor de feestdagen benadrukt Summum individualiteit en stijl. Van een edgy bustier onder een mannelijk krijtstreeppak tot een statement knitwear item voor een elegant diner: de collectie viert veelzijdigheid en zelfexpressie. Het kleurenpalet, variërend van diep nachtblauw en donkere chocolade tot zacht ivoor, vangt de magie van de nacht en zorgt ervoor dat elk moment een stralend hoogtepunt wordt. Met Capsule 9 nodigt Summum vrouwen uit om op hun eigen manier te stralen.
Levering vanaf begin oktober 2025.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
