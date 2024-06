Summum geeft een Siciliaanse twist aan Spring 2025

Spring 2025 begint bij Summum met Italiaanse flair: soft neutrals, mimosageel, powder blue en blush pink vormen het palet voor een collectie met zomerse linnen-blend pakken, luxe lace blouses en crafty details.

Pantanello, Sicilië

De Spring 2025 collectie is ontwikkeld op basis van puurheid en authenticiteit, met de nadruk op vakmanschap in de rijke details, elegant borduurwerk en uitgebreide texturen. De shootlocatie voor de campagne van de collectie is de olijfgaard van Pantanello op Sicilië, met olijfbomen zover het oog reikt en een rustieke Siciliaanse hoeve als focuspunt.

Credits: Summum

Kleuren en stijlen

De collectie bevat neutrale kleuren zoals ivoor, zwart en pebble beige, met mimosageel en groen als kleuraccenten. Het palet wordt in latere leveringen aangevuld met powder blue, rose smoke en sepia blush. De kleuren en stijlen zijn romantisch en landelijk, geïnspireerd door de Siciliaanse natuur. Een camouflageprint met bloemen, tie-dye strepen en een animalprint brengen wat pit en variatie tussen de effen kleuren.

Credits: Summum

Er is veel aandacht voor decoratieve details door middel van ruches, crafty geborduurde bloemen, bijzondere knits en pofmouwen. De collectie ziet losse pakken met chique wijde pijpen en midi-jurken in vloeiende stoffen. Daarnaast bevat Spring 2025 cargobroeken in denim line Blue Daze, workwear styles en gewatteerde bomberjacks met textuur.

Je bent uitgenodigd op Summum HQ

De nieuwe Spring 2025 collectie wordt op 7 en 8 juli tussen 10.00 en 17.00 uur gepresenteerd op het hoofdkantoor van Summum, onder het genot van drinks en bites met Siciliaanse flair. Summum heeft het gevoel dat de collectie in deze intieme sfeer perfect tot zijn recht komt - daarom zullen ze die dagen niet aanwezig zijn op Modefabriek. Ze nodigen je uit om aan te waaien bij HQ, waar gerekend kan worden op een warm onthaal.

Credits: Summum

Over Summum

Het Amsterdamse modelabel Summum (sinds 1998) van Jos en Jorien Wijker is een merk met internationale allure. Summum voert een eigenzinnige koers, met kleding van kwalitatief hoogwaardige stoffen voor elk moment van de dag, waarmee elke vrouw haar persoonlijkheid kan laten zien. Trendgevoelig, maar mét tijdloze klassiekers, plus een trefzekere pasvorm.