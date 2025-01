Summum Herfst '25: Stadse allure ontmoet western charme

Ontdek de gedurfde nieuwe herfst/winter 2025 collectie van Summum, met opvallende silhouetten, luxueuze materialen en bijzondere details zoals wijde pijpen en franjes. Summum presenteert haar nieuwe Fall 2025-collectie tijdens vakbeurs Modefabriek op 26 en 27 januari.

Tijdloze avonturen

Summum presenteert voor Fall 2025 een collectie van uitersten die organisch samenvloeien tot een uitnodigende mix van stijlen. Inspiratie is het hectische stadsleven enerzijds en de nostalgie van het ranchleven anderzijds. Royale volumes, luxe materialen, eighties powerschouders en tailleaccenten naast seventies flares en franje met een westerngevoel. Shootlocatie voor de campagne is een eeuwenoude familieranch in het zuiden van Portugal, de perfecte backdrop voor de sfeer van de collectie.

Credits: Summum

Credits: Summum

Sterke looks

Maak een statement met krachtige silhouetten die de aandacht trekken. Of het nu gaat om jacks met opvallende schoudervullingen of de retro charme van oversized shirts en ballonmouwen, deze collectie biedt key-pieces die de herfstmode herdefiniëren.

Een V-halssweater met vleermuismouwen komt in iedere levering terug in nieuwe kleuren. Gilets, verschillende bomberjacks en een korte cape in trenchcoatstijl worden gedragen op bandplooibroeken, wijde culottes en kuitlange rokken in een wollen ruit of faux leather-kwaliteit. Franje en flares doen mee in de mix, voor een seventies western touch.

Credits: Summum

Credits: Summum

Rijke materialen en kleuren

Ervaar de Summum luxe met rijke texturen en verfijnde details. Blikvangers zijn onder andere een jacquard bomberjack met teddy mouwen, Afghaanse seventies jacks met langharige imitatiebont en rijke borduursels en een reversible jack met luipaardprint voering. Daarnaast lurexelementen, slinky satijn, een ruit met foil coating, pailletten en custommade broches op zachte knits. Basiskleuren zijn ivoor, zwart en verschillende neutrals, aangevuld met kleuren als wine berry, violet en mistige tinten groen.

Credits: Summum

Modebeurzen

Mis de kans niet om de herfstcollectie 2025 van Summum persoonlijk te bekijken op de volgende toonaangevende modebeurzen. Ontmoet het team en ontdek de variatie van de items voor herfst 2025.

Who’s Next Paris

Datum: 18–20 January

Stand: Q58

Adres: Parc des Expositions, 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris, France

Modefabriek Vijfhuizen

Datum: 26–27 January

Stand: 662

Adres: Expo Haarlemmermeer, Stelling 1, 2141 SB Vijfhuizen, Netherlands

Scoop London

Datum: 9–11 February

Stand: TBA

Address: Saatchi Gallery, Duke of York's HQ, King's Road, London SW3 4RY, United Kingdom

Coterie New York

Datum: 18–20 February

Stand: TBA

Adres: Jacob K. Javits Convention Center, 429 11th Ave, New York, NY 10001, USA

Bezoek de Summum website voor meer inspiratie en de huidige collecties.