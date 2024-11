Summum lanceert een exclusieve festive capsule

Speciaal voor de feestdagen introduceert Summum een exclusieve capsule collectie met een feestelijke twist. Dit is een primeur voor Summum, perfect getimed voor de periode waarin borrels en evenementen op de kalender staan en iedereen zin heeft om zich stijlvol te kleden.

Over de collectie

De capsule bestaat uit zeven feestelijke items, ontworpen om te stralen tijdens de feestdagen en alle gelegenheden daaromheen. Wat deze collectie echt uniek maakt, is de keuze voor de trendkleur off-white. Deze lichte tint steekt opvallend af tegen de donkere kleuren die vaak domineren in feestcollecties, en zorgt ervoor dat je de stukken niet slechts één keer draagt, maar ook ná de feestdagen moeiteloos kunt blijven combineren - van feestelijk en glamoureus tot casual chic.

Credits: Summum

Credits: Summum

De collectie bevat onder andere een wijde broek, een geborduurd gilet en een moderne kanten blouse met opstaand kraagje en pofmouwen. Elk item is met zorg ontworpen, met oog voor detail zoals het embroidery op het gilet en de verfijnde afwerking van de blouse. Summum levert hiermee een tijdloze capsule die je het hele seizoen kunt dragen en erna.

Styled by… Sanne Langelaar

Iedere vrouw heeft haar eigen verhaal en stijl. Bij Summum wordt kleding ontworpen die persoonlijkheid tot leven brengt, of het nu gaat om een drukke carrière, avontuurlijke reizen of creatieve bezigheden. De collecties benadrukken vrouwelijkheid en bieden het comfort en het zelfvertrouwen dat elke vrouw verdient. In de rubriek ‘Styled by’ delen inspirerende vrouwen hun persoonlijke verhalen en tonen zij hoe zij Summum op hun eigen manier dragen. In deze editie staat actrice Sanne Langelaar in de spotlight. Samen met haar partner en twee zoontjes woont ze in Amsterdam. Sanne legt uit hoe haar stijlkeuzes haar dynamische leven ondersteunen, van drukke dagen thuis tot glamoureuze momenten op de rode loper. De festive collectie van Summum balanceert perfect tussen comfort en elegantie, voor elke gelegenheid en om een eigen verhaal te vertellen.

Credits: Summum