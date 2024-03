Summum Spring 2024: Een reis naar de mediterraan

Met een frisse bries waait Summum's Spring 2024-collectie de modewereld binnen, geïnspireerd door het idyllische Mallorca. Dit seizoen belichaamt Summum de essentie van de mediterrane sfeer met items die zowel nostalgisch als innovatief aanvoelen.

De collectie is een schatkist vol musthaves. Denk aan chic, silky satijn dat speelt met het licht en elegantie ademt, terwijl de gilets een knipoog geven naar de klassieke tailoring. De (denim) cargobroeken bieden een casual tegenwicht, perfect voor de relaxte vibe van het eiland. Elk item is zorgvuldig ontworpen om de zintuigen te prikkelen en een onmiskenbaar Summum-gevoel over te brengen.

Credits: Summum

Kleurpaletten lenen van de natuurlijke charme van Mallorca met tinten van antiek roze en zachtgroen, die de serene landschappen echoën. Frisblauw roept herinneringen op aan de heldere hemel en de sprankelende zee, terwijl de bloemenprints de bloeiende flora van het eiland weerspiegelen. Deze kleuren en prints lijken wel weggelopen uit ansichtkaarten, perfect passend bij de shootlocatie Osa Major.

Deze collectie nodigt uit om het voorjaar te voelen, te leven, en vooral, te dragen. Elk stuk belooft een verhaal, een avontuur - zoals de zachte stoffen die de huid omhelzen en de subtiele details die de aandacht trekken. Het is een eerbetoon aan de lichtheid en vernieuwing die de lente met zich meebrengt.

Credits: Summum

Summum Spring 2024 is meer dan alleen een collectie; het is een ervaring die je uitnodigt om te dromen van zonovergoten dagen en zwoele avonden, van terracotta potten vol met bloeiende bougainville en van oneindige uitzichten over de kalme Middellandse Zee.

Laat je dit voorjaar meevoeren met Summum Spring 2024 - een collectie die flirt met de grenzen van tijd en plaats, en je meeneemt naar een wereld waar stijl en comfort in harmonie samenkomen. Voel je het voorjaar al? Summum nodigt je uit om het te omarmen met open armen en een open hart.