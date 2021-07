Summum SS22 collectie

Niets is zo spannend als de belofte van een nieuw seizoen. Summum opent de lente op een lichte en luchtige manier. Vloeiende stoffen als zijdezacht satijn of romantische katoenen voile zetten de toon voor een gloednieuw seizoen, naast een licht canvas voor een getailleerde blazer, een wijde rok met patches en boyfriend trousers.

Zet je beste been voor in de verschillende stijlen broeken. Wijd uitlopend in een slubby stretch twill, super wijd zoals de palazzo broek van crispy katoen of een foil-coated skinny, broeken zijn ware eyecatchers. Benen krijgen extra aandacht met de vrolijke tinten als poppy tangerine of bijzondere details zoals ritsen op de zijnaad en paperbag waists.

Over kleur gesproken, we halen inspiratie uit de wereld om ons heen met verrukkelijke tinten als peach, peach dust en tangerine, die vergezeld worden door de zachte kleuren kit, schelp en zwart. Het kleurenpalet komt samen in aantrekkelijke prints zoals in het op de jaren zeventig geïnspireerde jersey pak of het strakke artwork op T-shirts. In alle leveringen zit de boyfriend blazer met losvallende flared broek in een prachtige zachte foam kwaliteit. Hetzelfde geldt voor punto milano, dat we hebben gebruikt voor een funky kort jasje en een flared broek.

Het weer lokt ons steeds meer naar buiten. Het moment om te stralen in geweldige stijlen in zonnige kleuren als nutmeg, reef en soft reef. De laatste zijn dromerige tinten groen die er echt springen bij de kleuren kit en wit. Ze worden op verrassende wijze gemengd in de print van het seizoen, de frisse tie-dye prints voor tops en een paisleydessin voor lange jurken en tops. De zebrastreep breekt met de bekende dierenprint traditie voor een spannend pak in comfy katoenstretch en een bijpassende viscose blouse.

Het is tijd om te schitteren in een wijde, driekwart broek of een top met een gewatteerde halslijn in glanzend stretch katoen. Skinny’s krijgen een stretchy pixel foil print en chino's zijn versierd met kleine studs die de hele dag sprankelen. Glitters vinden hun weg ook in tops met lurexstrepen of in de zacht glitterende ribjersey, oversized top met plooidetails.

We verrassen de straten met ware eye-candy in bubblegum pink en soft vanilla. Kleuren die nog meer tot hun recht komen dankzij de meer neutrale tinten kit, black en shell. Ga naar buiten en toon je stijl in onze classic, het Summum pak in roze. Mocht je in een minder zoete bui zijn, het pak komt ook in het mooie soft reef of stijlvol zwart.

Van top tot teen in kleur of print, dit is het seizoen om er helemaal voor te gaan, want we schreven het al eerder de broek was niet eerder zo kleurrijk en veelzijdig. Van slubby stretch twill in bubblegum tot flares in vanille, het is tijd om te pronken met die benen. En natuurlijk mag dat ook in een prachtige jurk. Kijk maar naar de two-tone bloemenprint of de grafische paisley print jurk in een nieuwe soepele jersey kwaliteit.

Andere prints zijn vol bladeren, op Bali geïnspireerde dessins, strepen en abstracte artworks. Heel mooi om te dragen is de transparante bloemenprint die gebruikt is in tops of de gehaakte trui met franjes in vanilla. Zoete stoffen als seersucker, delicate katoenen voile en badstof, maken het zomerse tafereel compleet.

Lees meer over Summum op de merkpagina: fashionunited.com/companies/summum