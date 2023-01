Sunday School: De stoere jongens en hippe meiden winterjassen van Moodstreet Winter 2023

Ieder winterseizoen brengt Moodstreet voor girls en boys een zeer uitgebreide en betaalbare “voor ieder wat wils” jassencollectie. Gemaakt in mooie waterafstotende stoffen, zoveel mogelijk van gerecycled polyester. Je herkent deze aan de speciale hangtag. De jassen zijn comfortabel, warm en hebben heerlijke zachte voeringen, zelfs in de zakken. Ze zijn zo mooi gemaakt om door te kunnen geven aan broertjes en zusjes.

Beeld: Moodstreet, FW22

De buitenstof van onze meeste jassen zijn gemaakt van 100% gerecycled polyester. Voor deze stoffen zijn geen nieuwe grondstoffen aangeboord, maar gebruikte stoffen worden omgetoverd naar nieuwe stoffen. Met polyester doen ze dit door de polyester garens om te smelten en er nieuwe garens van te spinnen. Zo putten we de aarde niet extra uit. Ons streven is om ook de tussenvoering zo snel mogelijk van gerecycled materiaal te gaan maken, zo blijven we ons ontwikkelen en het beste voor aarde en kids te maken.

Beeld: Moodstreet, FW22

Ook benieuwd en wil je meer weten? We nodigen je graag uit in onze stand 6.01, te vinden in loods 6.

SundaySchool vindt plaats op zondag 15 en maandag 16 januari. Net zoals de eerdere edities vindt de kindermodebeurs plaats in DeFabrique te Utrecht, vlakbij Maarssen. Zoals ieder jaar huurt SundaySchool diverse hallen af waarbij ruim honderd merken hun collecties tentoonstellen. Nieuw in deze editie is de duurzaamheidshal, de presentatieruimte en de boutique merken.

Beeld: Moodstreet, FW22