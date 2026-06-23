Superdry lanceert Stan Ray in het Verenigd Koninkrijk en Europa

Het Britse modemerk Superdry heeft de exclusieve distributierechten verworven voor het Amerikaanse heritage workwear-merk Stan Ray. De lancering in het Verenigd Koninkrijk en de Europese markten staat gepland voor lente/zomer 2027.

De overeenkomst versterkt het groeiende merkenportfolio van Superdry, waar ook Bench, dat in maart 2026 opnieuw werd gelanceerd voor een nieuwe generatie, deel van uitmaakt. Dit past binnen de strategie om een ‘zorgvuldig samengesteld portfolio van complementaire merken rondom de kernactiviteiten’ op te bouwen.

Stan Ray AW25-collectie Beeld: Stan Ray

Julian Dunkerton, oprichter en directeur van Superdry, zegt in een verklaring: “Na ons succes met Bench zijn we ontzettend enthousiast om Stan Ray toe te voegen aan de Superdry & Co-familie.”

“Het is een merk met echte authenticiteit en een oprecht erfgoed. Het past perfect bij wat we bij Superdry opbouwen en spreekt een nieuwe generatie klanten direct aan.”

Volgens de overeenkomst heeft Superdry de exclusieve distributierechten voor het merk Stan Ray voor heren-, dames- en kinderkleding in het Verenigd Koninkrijk en Europa.

Stan Ray breidt uit naar het Verenigd Koninkrijk via licentiedeal met Superdry

Campagne Stan Ray Beeld: Stan Ray

De eerste collectie, bestaande uit honderd stuks, richt zich op herenkleding van Stan Ray. De lancering wordt begin 2027 verwacht. De collectie zal verkrijgbaar zijn via de eigen winkels en website van Superdry, en via externe marketplace-partners.

Stan Ray, opgericht in 1972 in Texas door Earl Beard, is een Amerikaans heritage-merk. Het staat bekend om duurzame, no-nonsense werkkleding en kleding in militaire stijl. Belangrijke items zijn de losvallende ‘painter pants’ met functionele details zoals hamerlussen en diepe zijzakken. Ook de ‘fatigue pants’, geïnspireerd op klassieke legeruniformen met opgestikte zakken aan de voorkant en klepzakken met knoopsluiting aan de achterkant, zijn kenmerkend.

Het merk is in de Verenigde Staten verkrijgbaar via de eigen e-commerce en bij retailers als Nordstrom, Dave’s New York en onafhankelijke herenmodewinkels.

Campagne Stan Ray Beeld: Stan Ray

Superdry zet volgende stap in groeistrategie portfolio

De samenwerking met Stan Ray volgt op de licentieovereenkomst die Superdry eerder dit jaar sloot om streetwearmerk Bench naar zijn winkels en websites in het Verenigd Koninkrijk en de EU te brengen. Een onderneming die volgens Dunkerton ‘vliegt’.

Net als Bench zal Stan Ray binnen de groep opereren met een eigen, duidelijke identiteit, voegt Dunkerton toe. Superdry fungeert hierbij als platform voor merken met een sterk erfgoed maar een beperkte distributie-infrastructuur.

“Dit bedrijfsmodel werkt absoluut,” voegt Dunkerton toe. “Ik verzamel satellietbedrijven rond mijn kernactiviteiten. Ze hebben hun eigen DNA en bestaansrecht. Het gaat erom heritage-merken een nieuw leven te geven en hen in staat te stellen een nieuwe klant te vinden. Ik blaas klassieke merken nieuw leven in, wat geweldig leuk is.”