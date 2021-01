Supermarktshirt meets streetwear: Ninetyfour ontwerpt limited edition werkpolo voor Jumbo

Enkele gelukkige Jumbo-medewerkers kunnen binnenkort in hun werkkleding hup uit de supermarkt de straat op en, wanneer het weer kan, naar een feestje. Streetwearlabel Ninetyfour ontwierp voor Jumbo een limited edition werkpolo: een versie van de bekende gele polo die omkeerbaar is, en aan de andere kant een flitsend zwart-geel design vertoont met de tekst ‘friends become family’ op de rug.

‘Dat motto sluit perfect aan bij het gevoel van werken bij Jumbo’, vertelt Lotte Konieczek, recruitment-manager bij Jumbo, in een persbericht. De polo is ontwikkeld om te laten zien dat de medewerkers van Jumbo onderling een hechte band hebben. Collega’s zijn er niet alleen collega’s, maar ook vrienden, zo is in het bericht te lezen. De polo wordt eind februari verloot onder alle geïnteresseerde Jumbo-medewerkers.

Kledingmerk Ninetyfour werd in 1994 opgericht door beste vrienden Kin Ho Cheung en Geronimo Tuhumena. Het streetwearlabel wordt inmiddels verkocht bij vijf winkels in Nederland, twee in Tokyo en een in Parijs.